Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Defensa y Justicia se mide con Barracas Central desde las 15, mientras que Argentinos Juniors recibe a Independiente a las 17. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Defensa y Justicia se enfrentará con Barracas Central y Argentinos Juniors jugará ante Independiente en los cruces de octavos de final del Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino. Los dos partidos se disputarán este sábado.

Defensa y Justicia y Barracas Central abren la jornada

El primer encuentro comenzará a las 15. El equipo dirigido por Julio Vaccari buscará avanzar luego de quedar afuera de la clasificación a la Copa Sudamericana, tras perder con Boca en la última fecha. El Halcón apunta a llegar lo más lejos posible y mantiene la ilusión de consagrarse para obtener un lugar en la Copa Libertadores.

Barracas Central, que tampoco tendrá competencia internacional en 2027, llega con el objetivo de llevarse la clasificación en Varela. El Guapo se consolidó como un rival difícil y viene de cerrar la fase regular con un triunfo por 2-0 ante Racing.

El cierre de la fase regular de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia cayó en La Bombonera en la última fecha. Boca sostuvo la ventaja durante casi todo el partido y definió el resultado en la última jugada, con un gol de Enner Valencia, que le dio al Xeneize el título de Campeón de Liga. El Halcón terminó cuarto en su zona, con 28 puntos: consiguió ocho victorias, sufrió cuatro derrotas y empató cuatro veces.

Barracas Central, conducido por Damián Ayude, finalizó quinto en la Zona B con 26 unidades. En la fase regular sumó siete triunfos, cuatro derrotas y cinco empates.

Argentinos Juniors recibe a Independiente

El segundo cruce de la jornada comenzará a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El partido entre Argentinos Juniors e Independiente será transmitido por TNT Sports Premium. Jorge Baliño fue designado como árbitro principal y Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

Argentinos fue uno de los equipos destacados del año en el fútbol argentino y llegó con posibilidades de pelear por el título de Campeón de Liga hasta la última fecha. Sin embargo, perdió 2-0 frente a Huracán en la jornada 16 y volvió a quedar bajo cuestionamiento por la falta de contundencia en partidos importantes. El duelo ante el Rojo será una prueba de peso para el conjunto de La Paternal.

Independiente clasificó en la última fecha

Independiente tuvo una primera fase irregular, pero consiguió el pase a los octavos de final de manera agónica: venció 2-1 como local a Deportivo Riestra. El cruce ante Argentinos reúne a dos equipos que buscan imponer su propuesta.

En el historial oficial, que registra 146 partidos, Independiente aventaja a Argentinos Juniors con 57 victorias contra 40. Los otros 49 encuentros terminaron en empate.