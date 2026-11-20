Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 3 min de lectura

El piloto de Ford llegará octavo en la Copa de Oro a la última fecha, con 45,5 puntos de desventaja respecto de Julián Santero. Para aspirar a su cuarto título, deberá sumar casi todo en La Plata y esperar que sus rivales cedan terreno.

Mariano Werner todavía tiene posibilidades matemáticas de consagrarse campeón del Turismo Carretera 2026, aunque su panorama se complicó tras la carrera de Río Cuarto. El entrerriano llegará a la definición en el octavo puesto de la Copa de Oro, con 100,5 puntos.

El líder, Julián Santero, acumula 146 unidades y aventaja a Werner por 45,5 puntos. La última fecha ofrecerá puntaje y medio, con un máximo de 70,5 puntos disponibles el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

Con ese puntaje en juego, Werner conserva chances de alcanzar su cuarto título, pero no depende de sí mismo y necesita una combinación favorable de resultados.

Qué necesita Werner para ganar la Copa de Oro

Si obtiene los 70,5 puntos en disputa, Werner llegaría a 171 unidades. Para superar a Santero sin depender de un empate, el piloto de BMW debería sumar como máximo 24,5 puntos y cerrar la temporada con 170,5.

También necesita que los otros aspirantes no lo superen. Antes de la última fecha, la clasificación de la Copa de Oro está encabezada por Santero, con 146 puntos; Agustín Canapino, con 136; Otto Fritzler, con 124; Matías Rossi, con 123; Jonatan Castellano, con 110; Facundo Chapur, con 106; Mauricio Lambiris, con 103,5, y Werner, con 100,5.

Los resultados que necesita en La Plata

En el escenario ideal, con el puntaje perfecto de Werner, Santero tendría que sumar como máximo 24,5 unidades; Canapino, 34,5; Fritzler, 46,5; y Rossi, 47,5. De ese modo, cada uno llegaría a 170,5 puntos.

Además, Castellano debería sumar como máximo 61 puntos, Chapur no más de 64,5 y Lambiris, hasta 67. Si Werner pierde unidades en la clasificación, la serie o la final, sus rivales deberán sumar todavía menos para que pueda alcanzarlos.

¿Werner está obligado a ganar la final?

Desde el punto de vista reglamentario, no. Para ser campeón del TC es obligatorio haber ganado al menos una final durante la temporada, requisito que Werner ya cumplió: obtuvo dos victorias en 2026, en Termas de Río Hondo y San Luis. Por eso, en teoría, podría consagrarse sin ganar en La Plata.

Sin embargo, la desventaja de 45,5 puntos hace que una victoria en la final, que entregará 60 puntos, sea prácticamente imprescindible para maximizar sus opciones. Incluso si gana, el título no estará asegurado: también dependerá de los resultados de Santero, Canapino, Fritzler, Rossi, Castellano, Chapur y Lambiris.

La sanción en Río Cuarto complicó sus chances

La situación del entrerriano era más favorable antes del cierre de la competencia de Río Cuarto. Werner había terminado en el puesto 18, pero recibió una sanción por un toque con Santiago Mangoni y fue reposicionado al lugar 38. Así, en lugar de sumar 17 puntos, obtuvo solamente 3.

La penalización lo hizo caer al octavo puesto de la Copa de Oro y amplió a 45,5 puntos la distancia con Santero. Además, llegará a La Plata con 35 kilos de lastre en su Ford Mustang, como consecuencia de sus dos triunfos en el campeonato.

La cuenta para Werner es exigente: necesita sumar prácticamente todo lo disponible en La Plata y esperar que varios de los siete pilotos que lo preceden pierdan puntos. Con 70,5 unidades en juego, sigue con vida en la lucha por el campeonato, aunque la búsqueda de su cuarta corona requerirá una remontada de gran dificultad.