Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Boca y Atlético Mineiro se enfrentan en Barranquilla desde las 19.30, con la Copa Sudamericana en juego. El equipo argentino busca su tercer título en el certamen y el brasileño, el primero.

Boca y Atlético Mineiro disputan la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia. El partido comenzará a las 19.30 y podrá verse por ESPN y DSports. El Xeneize va por su tercera consagración, mientras que el conjunto brasileño busca ganar el torneo por primera vez.

Boca llega con seis triunfos consecutivos

El equipo argentino atraviesa un gran momento: acumula seis victorias seguidas y viene de consagrarse campeón del fútbol argentino. Además, cuenta con experiencia en finales internacionales y buscará sumar una nueva estrella continental.

La última definición internacional de Boca fue la final de la Copa Libertadores 2023, en la que cayó ante Fluminense en el Maracaná. El club ya ganó la Sudamericana en 2004 y 2005; si se impone en Barranquilla, será el primero en levantar el trofeo en tres ocasiones.

Atlético Mineiro busca su primer título en la Sudamericana

El presente del Galo contrasta con el de su rival: llega a la final con siete partidos sin ganar, tras cosechar cinco derrotas y dos empates. Además, sus delanteros no convierten desde el 14 de octubre. Sin embargo, una final plantea un escenario distinto.

Atlético Mineiro alcanzó la definición tras eliminar a Montevideo City Torque en semifinales. Ganó 3 a 0 en el partido de ida, pero perdió 2 a 0 en la revancha.

Antecedentes entre Boca y Atlético Mineiro

Los dos equipos se enfrentaron ocho veces en partidos oficiales. Boca obtuvo tres victorias, Atlético Mineiro ganó una y los cuatro encuentros restantes terminaron empatados.

El cruce más reciente fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. La serie terminó igualada sin goles en ambos partidos y el Galo avanzó tras imponerse en la definición por penales.