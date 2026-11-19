Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:32 p. m. · 2 min de lectura

El defensor tiene como prioridad seguir en Europa, aunque no descarta regresar al fútbol sudamericano. Boca solo avanzaría por él si se produce la salida de Lautaro Blanco.

Boca Juniors ya comenzó a planificar el armado de su plantel para la temporada 2027 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la Selección Argentina y actual futbolista del Olympique de Lyon de Francia.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, pretende incorporar jugadores de experiencia internacional para afrontar la próxima Copa Libertadores, competencia en la que el Xeneize ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos.

Sin embargo, la posibilidad de incorporar a Tagliafico está directamente relacionada con el futuro de Lautaro Blanco, uno de los futbolistas más destacados del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena.

¿Qué piensa Tagliafico sobre jugar en Boca?

Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, el defensor argentino tiene como prioridad continuar su carrera en el fútbol europeo.

Tagliafico, de 34 años, tiene contrato con el Lyon hasta junio de 2027 y su intención inicial es permanecer en Europa. No obstante, si no recibe propuestas que lo convenzan, podría evaluar un regreso al fútbol sudamericano, incluida la posibilidad de jugar en la Argentina.

De esta manera, el campeón del mundo no descarta vestir la camiseta de Boca, aunque por el momento no existe una negociación formal.

La decisión de Riquelme depende de Lautaro Blanco

La dirigencia de Boca solamente avanzaría con una propuesta concreta por Tagliafico si se produce la salida de Lautaro Blanco.

El lateral izquierdo viene mostrando un excelente rendimiento y sus actuaciones podrían despertar el interés de clubes del exterior durante el próximo mercado de pases.

Hasta el momento, Boca no recibió ofertas formales por Blanco, aunque sus dirigentes estarían dispuestos a analizar una propuesta económicamente importante.

Un vínculo que podría facilitar las negociaciones

Otro aspecto que podría favorecer un eventual acercamiento es la relación que mantiene la dirigencia de Boca con Kristian Bereit, representante de Tagliafico y de otros futbolistas vinculados al club.

Este contacto podría facilitar las conversaciones si Riquelme decide avanzar por el defensor a mediados de 2027.

Por ahora, el futuro de Tagliafico continúa abierto. Su prioridad es Europa, mientras que Boca observa atentamente su situación y espera conocer qué sucederá con Lautaro Blanco.

La posibilidad de sumar a un campeón del mundo genera expectativas entre los hinchas, pero cualquier negociación dependerá de las decisiones que se tomen durante los próximos meses. Planeta Boca Juniors +1