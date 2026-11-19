Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

La última etapa de los Juegos Deportivos Pampeanos se disputará durante el fin de semana largo en Santa Rosa, con competencias de distintas disciplinas y atletas de entre 11 y 16 años. Participarán delegaciones de localidades de toda la provincia.

Santa Rosa será sede de la etapa final de los Juegos Deportivos Pampeanos 2026, que estrenaron este año un formato con 24 disciplinas, más localidades participantes y atletas de entre 11 y 16 años. Luego de dos módulos ya disputados, las competencias concluirán durante este fin de semana largo.

La propuesta contempla actividades para todas las edades y busca que el deporte acompañe a las personas en las distintas etapas de la vida, más allá de los resultados. En esta instancia habrá pruebas de ciclismo, lucha, gimnasia artística, judo, levantamiento olímpico, patín artístico, tenis, tiro deportivo, escalada y atletismo.

Ciclismo, lucha y gimnasia artística en Santa Rosa

El sábado, el ciclismo se desarrollará en la pista del Parque Don Tomás, de 10 a 17. Jóvenes de distintas edades competirán en cuatro pruebas: dos contrarrelojes, de 550 y 3.300 metros; una carrera por eliminación de 200 metros en línea recta; y una prueba de habilidades por tiempo.

La lucha tendrá lugar en el club San Martín, con la participación de 12 equipos: siete masculinos y cinco femeninos. Por su parte, la gimnasia artística se disputará en All Boys, en un espacio equipado con los aparatos de la disciplina. Ocho equipos buscarán sumar puntos en las distintas pruebas.

En la rama masculina habrá ejercicios de rol adelante, battement y continuado, medialuna, rol atrás, caída facial, spagat, pararse, vela, carreras, salticado y medialuna estrella. En la femenina, las pruebas incluirán giro de 180 grados sobre dos pies, salto gato, salto en extensión, vertical, rol adelante y atrás agrupados, medialuna, paloma a 90 grados y mantener la posición durante un segundo.

Judo, levantamiento olímpico y patín artístico

El judo se realizará en el colegio Belgrano, sede que también recibió al tiro con arco el fin de semana anterior. La actividad, con distintas categorías de peso, se desarrollará de 10 a 14.

El levantamiento olímpico tendrá como sede el gimnasio Taurus, ubicado en avenida Pedro Luro 2685. La competencia incluirá las pruebas de arranque y envión, en tres categorías, y se llevará a cabo durante la tarde.

La pista del Polideportivo Butaló recibirá el patín artístico. En patines de cuatro ruedas, las pruebas previstas son paloma, carrito, figuras hacia adelante bajas y altas, trompos y destrezas de deslizamiento. El tenis, con encuentros de singles y dobles, se jugará en el club Estudiantes de Santa Rosa.

Tiro deportivo, escalada y atletismo

El tiro deportivo tendrá su competencia en la Escuela número 2. En tanto, la escalada disputará el encuentro por las medallas en el gimnasio Vertical Muro, ubicado en Coronel Gil 270.

El atletismo se extenderá durante tres jornadas, desde el sábado hasta el lunes. El primer día las pruebas comenzarán a las 13, mientras que el domingo y el lunes habrá actividad desde la mañana hasta la tarde, con una pausa breve al mediodía. Durante las tres jornadas se realizarán pruebas de campo y pista.

Localidades participantes en la etapa final de los JDP

En esta tercera etapa competirán delegaciones de Adolfo Van Praet, Alpachiri, Arata, Bernasconi, Catriló, Ceballos, Chacharramendi, Colonia Santa Teresa, Eduardo Castex, General Acha, General Campos, General Pico, General San Martín, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Reforma, Macachín, Metileo, Miguel Riglos, Parera, Puelches, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Relmo, Santa Rosa, Speluzzi, Telén, Toay, Tomás Manuel Anchorena, Trenel, Uriburu y 25 de Mayo.