Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El lateral izquierdo de 17 años integra el plantel de Diego Placente para el Mundial Sub 17, que se disputará en Qatar. Antes, fue sparring de la Selección mayor durante la preparación para el Mundial 2026 y debutó como titular en Vélez.

Simón Escobar, una de las promesas de Vélez Sarsfield, afrontará un nuevo desafío con la camiseta de la Selección argentina Sub 17. El lateral izquierdo, de 17 años, fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial de la categoría en Qatar.

El juvenil de Liniers se ganó un lugar en la consideración del entrenador después de destacarse en los seleccionados juveniles y dar sus primeros pasos en el fútbol argentino. Con la Albiceleste buscará mejorar la actuación del equipo en la edición anterior del certamen.

Simón Escobar: versatilidad y recorrido en Vélez

Zurdo y de 1,85 metros, Escobar se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede adelantarse por ese sector, jugar como enganche o actuar de volante por derecha. Esa versatilidad le permite ofrecer distintas opciones en el campo.

Su recorrido en Vélez comenzó cuando tenía siete años. Desde entonces pasó por las divisiones inferiores del club y se consolidó como uno de sus proyectos más destacados. En 2025 participó con Argentina en el Mundial Sub 17 y en el Torneo de L'Alcúdia, donde llegó a llevar la cinta de capitán.

El debut de Escobar en Primera División

En el plano local, el defensor tuvo su primera oportunidad como titular en Primera en la última fecha del Torneo Apertura 2026. Guillermo Barros Schelotto lo incluyó en el equipo que enfrentó a Newell's en el estadio José Amalfitani.

Escobar disputó los 90 minutos en un encuentro que terminó 1 a 1. La experiencia significó un paso importante en su crecimiento dentro del plantel profesional del Fortín.

La experiencia de Simón Escobar como sparring de Scaloni

Meses antes del Mundial Sub 17, Escobar fue convocado por Lionel Scaloni para acompañar a la Selección mayor en la preparación para el Mundial 2026. Integró la delegación junto con Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda e Ignacio Ovando.

El lateral estuvo en Alabama para el amistoso ante Islandia, aunque no formó parte del banco de suplentes. También permaneció junto al grupo durante casi todo el Mundial y apareció en una de las últimas imágenes del plantel completo.

La intervención de Claudio Tapia para que firmara con Vélez

Antes de que Escobar viajara con la Selección al Mundial Sub 17 de 2025, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, contó que Claudio Chiqui Tapia intervino para que el juvenil firmara su primer contrato profesional con el club.

"El Chiqui lo hizo firmar. Se paró en el vestuario, le habló a todo el plantel, y le dijo ‘a vos en particular ahora, si no firmás, agarrá el bolso y andate, no vas al Mundial'", contó Berlanga.

La intervención del presidente de la AFA buscó evitar que el futbolista pudiera marcharse mediante la patria potestad. Finalmente, Escobar firmó su primer vínculo profesional con Vélez, que también estableció una cláusula de rescisión.

El grupo de Argentina en el Mundial Sub 17

El certamen comenzará el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. Qatar recibirá a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca. Escobar será parte del plantel que buscará avanzar en el torneo y representar al país en la competencia juvenil.