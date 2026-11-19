La proyección de Nico Paz y el recambio generacional de la Selección reavivaron el debate sobre los liderazgos del equipo de Lionel Scaloni. También surgieron advertencias sobre la comparación con Lionel Messi y la presión de considerarlo su heredero.

El recambio generacional de la Selección Argentina abrió una discusión sobre los liderazgos del plantel y el futuro de la camiseta número diez. En el centro del debate quedó Nico Paz, una de las apariciones que más expectativa despierta entre los hinchas.

En el análisis del equipo dirigido por Lionel Scaloni, se distinguieron los roles de sus principales figuras: Emiliano Dibu Martínez como referente ante los simpatizantes y Enzo Fernández como conductor del juego dentro de la cancha.

El liderazgo de la Selección y la camiseta número diez

Al describir la influencia del arquero, se señaló: "El líder se lo ve a Dibu Martínez, de hecho con el mensaje, esta necesidad de reconquistar a la gente". Sobre el mediocampista, en tanto, se afirmó que "el dueño de la selección es Enzo Fernández", por su capacidad para manejar los tiempos del equipo.

La conversación luego se enfocó en la proyección de Paz y en la posibilidad de que vista una camiseta emblemática. "Ahora, el futbolista que ilusiona a la gente, el que ilusiona y que por eso yo creo que merecidamente va a llevar la diez es Nico Paz", expresaron durante el debate.

Nico Paz, las críticas por su acento y la comparación con Messi

También se abordaron las críticas que recibió el joven futbolista en redes sociales por su manera de hablar. En su defensa, se planteó: "Escuché, las redes sociales a veces están aburridas y van por todo, y hay otros que buscan clics, que les molesta porque tiene tono español. Nació en España y la madre es española, la verdad, tono vulgar no puede tener... Y él eligió jugar para Argentina".

La discusión incluyó una referencia a las exigencias que enfrentó Lionel Messi en el pasado. "Ya alguna vez nos ocurrió que, no porque Messi no canta el himno... Lo único que tenemos que decir que Nico Paz sea Nico Paz, o sea no pedirle que sea Messi", remarcaron, en un llamado a evitar comparaciones que condicionen al futbolista.

El elogio de Scaloni y la cautela ante la idea de un heredero

Entre los aspectos destacados también apareció la valoración de Scaloni sobre el volante ofensivo. "A mí me pareció un elogio conceptual y fascinante el de Scaloni, que dijo que es un futbolista verdadero", señalaron. Además, se valoró la madurez con la que Paz afronta la exposición y la rapidez con que circulan las repercusiones en la actualidad.

Sin embargo, hubo reparos frente a la posibilidad de presentarlo como sucesor de Messi o de la capitanía. "No estoy de acuerdo en la exageración. ¿Cuál es la exageración? La exageración de que ya es el heredero", advirtieron. La cautela apunta a evitar que una etiqueta prematura le imponga una responsabilidad excesiva mientras desarrolla su carrera.