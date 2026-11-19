Boca Juniors llegó a Barranquilla, Colombia, y fue recibido por una multitud de hinchas que se acercaron para darle la bienvenida al plantel xeneize, en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. La pasión por los colores azul y oro volvió a cruzar las fronteras argentinas. Los simpatizantes de Boca se hicieron presentes en territorio colombiano para acompañar al equipo en uno de los compromisos más importantes de la temporada. El recibimiento quedó registrado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, mostrando el entusiasmo de los fanáticos que se congregaron para recibir a sus ídolos. Con camisetas, banderas, cánticos y una enorme expectativa, los hinchas hicieron sentir al plantel como si estuviera jugando en la Bombonera, demostrando una vez más que la pasión por Boca no conoce fronteras. La llegada del conjunto argentino generó un clima de fiesta en Barranquilla, donde los simpatizantes sueñan con ver a su equipo levantar un nuevo trofeo internacional. Ahora, todas las miradas están puestas en el enfrentamiento ante Atlético Mineiro. Boca buscará transformar el apoyo de su gente en una nueva alegría deportiva y sumar otra conquista a su rica historia internacional.