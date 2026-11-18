Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:22 p. m. · 1 min de lectura

Federico Pertusati anticipó que Boca podría quedarse con el título y advirtió sobre una posible complicación para Leandro Paredes.

Un astrólogo predijo quién ganará la final entre Boca y Atlético Mineiro y lanzó una advertencia sobre Leandro Paredes

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro sigue creciendo. En medio de la previa, el astrólogo Federico Pertusati, conocido en las redes sociales como AstroMutable, sorprendió con una predicción sobre quién se quedará con el título.

Según su interpretación astrológica, Boca tiene grandes posibilidades de consagrarse campeón frente al conjunto brasileño. El especialista aseguró que la posición de determinados planetas favorecería al equipo argentino y especialmente a su entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

Pertusati sostuvo que Boca podría conquistar dos de los tres títulos que todavía tiene por disputar durante este año y señaló a la Copa Sudamericana y al Torneo Clausura como sus principales candidatos.

Sin embargo, el pronóstico también incluyó una advertencia sobre Leandro Paredes, una de las figuras del conjunto xeneize. El astrólogo señaló que el mediocampista podría atravesar alguna situación complicada durante el encuentro, como una lesión, un problema físico o incluso una expulsión.

El propio Pertusati aclaró que se trata de posibilidades dentro de su interpretación astrológica y no de hechos que necesariamente vayan a suceder.

El astrólogo ganó notoriedad durante el Mundial 2026 por algunos pronósticos que coincidieron con resultados de la Selección Argentina, lo que despertó el interés de numerosos seguidores en las redes sociales.

De todas maneras, las predicciones astrológicas no cuentan con respaldo científico para anticipar resultados deportivos.

Mientras tanto, los hinchas de Boca mantienen la ilusión de volver a celebrar un título internacional. La respuesta definitiva llegará dentro de la cancha, cuando el conjunto argentino se enfrente con Atlético Mineiro.

¿Se cumplirá la predicción del astrólogo o el equipo brasileño terminará sorprendiendo?