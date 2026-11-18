El equipo de Lionel Scaloni se impuso en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y cerró el año con una actuación contundente. Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron por duplicado, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada.

La Selección Argentina goleó 7 a 0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y cerró el año con una actuación de alto vuelo. Después de la imagen discreta frente a Uruguay, el equipo mostró una clara superioridad ante un rival que casi no logró inquietarlo.

Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono anotaron dos goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó el resultado. La noche también dejó los debuts de Mariano Troilo y Aaron Anselmino, además de una ovación para Paz y señales de recambio en el equipo.

Nico Paz se destacó en la goleada de Argentina

Paz fue una de las grandes figuras del encuentro. En el primer tiempo marcó dos goles, recibió su primera ovación del público y llegó a cinco tantos desde el Mundial, cifra que lo convirtió en el máximo goleador del equipo en ese período.

Julián Álvarez también tuvo una noche productiva: convirtió dos veces y cerró una buena fecha FIFA, después de haber anotado frente a Uruguay. El delantero bajó para pivotear y asociarse con sus compañeros, apareció en el área para el segundo tanto y luego marcó el cuarto con un remate de zurda.

Enzo Fernández y Mac Allister, protagonistas del mediocampo

En el medio, Enzo Fernández fue de menor a mayor. En un comienzo lateralizó el juego y le costó encontrar influencia, pero ganó confianza y dejó un pase entre líneas que habilitó a Mastantuono en uno de sus goles.

Mac Allister lideró la presión durante el primer tiempo y conectó las líneas con Enzo. Su aporte tuvo premio en el complemento, cuando recuperó una salida defectuosa de Costa Rica y convirtió el sexto gol argentino. En otra de las acciones destacadas, un pase de taco dejó a Paz en posición de anotar, mientras que un envío largo suyo dio origen a uno de los tantos del doblete del mediocampista.

Mastantuono y los debuts, señales para el futuro

Atrevido y desequilibrante por la izquierda, Mastantuono mostró la confianza que trae de Benfica y asistió a Álvarez en uno de sus goles. En apenas tres minutos, marcó dos veces y convirtió el quinto y el séptimo tanto de Argentina.

Troilo y Anselmino tuvieron sus primeros minutos con la Selección. En su debut, uno de los defensores se destacó por sus anticipos y se animó a conducir más allá de la mitad de la cancha; un pase atrás corto pudo complicarlo, pero el arquero respondió atento. El otro debutante casi no tuvo contacto con la pelota.

Una noche con poca exigencia para la defensa

La defensa tuvo una tarea mayormente tranquila ante un rival que generó poco peligro. El arquero respondió con una gran atajada a quemarropa en la única acción que lo exigió, mientras que el lateral derecho se proyectó con frecuencia, jugó más adelantado que de costumbre y asistió a Álvarez en el segundo gol.

Los centrales salieron jugando por abajo y resolvieron sin complicaciones. Del otro lado, el lateral izquierdo tuvo poca participación ofensiva porque el juego se concentró sobre la derecha y sufrió en una acción de desborde que terminó con una intervención del arquero. Con el partido definido, los ingresos tuvieron escasa incidencia y el ritmo del equipo bajó.

El contexto de la goleada en Córdoba

La victoria se produjo en un estadio con espacios vacíos. La asistencia reflejó el nuevo escenario del equipo sin Messi y el impacto de los elevados precios de las entradas.

Con una goleada amplia, actuaciones individuales destacadas y dos debuts, Argentina cerró el año con una señal positiva y varias alternativas para el futuro.