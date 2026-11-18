Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:03 a. m. · 3 min de lectura

El costo de las entradas y la ausencia de Lionel Messi estuvieron entre los factores señalados por la baja convocatoria en el amistoso ante Costa Rica. Durante el entretiempo, se permitió el ingreso gratuito de espectadores al estadio Mario Alberto Kempes.

Entradas caras, tribunas semivacías y sin Messi: la Selección Argentina no logró llenar el Kempes

El amistoso frente a Costa Rica dejó una imagen que llamó la atención: sectores de las tribunas con numerosos lugares vacíos y una organización que terminó permitiendo el ingreso gratuito de espectadores durante el entretiempo. El elevado precio de las entradas y la ausencia de Lionel Messi quedaron en el centro de las críticas.

Lo que debía ser una verdadera fiesta del fútbol argentino terminó dejando una imagen poco habitual para la Selección nacional. Durante el amistoso frente a Costa Rica, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, las tribunas mostraron una concurrencia inferior a la esperada.

La situación quedó reflejada en un video difundido por Cadena 3, en el que se observa el ingreso de personas al estadio. Según la información publicada, la organización decidió liberar los accesos durante el entretiempo para permitir que más espectadores pudieran presenciar el encuentro.

El precio de las entradas, en el centro de la polémica

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el elevado costo de los tickets. Para muchas familias, asistir a un partido de la Selección Argentina representa un gasto importante, especialmente en un contexto económico en el que llegar a fin de mes resulta cada vez más difícil.

La situación dejó una contradicción llamativa: mientras numerosos hinchas no podían afrontar el valor de las entradas, una parte de las tribunas permanecía sin ocupar.

La decisión de permitir el ingreso gratuito durante el descanso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los precios que se cobran para ver a la Selección nacional.

La ausencia de Messi también se hizo sentir

Otro factor que marcó el amistoso fue la ausencia de Lionel Messi, la máxima figura del seleccionado argentino y uno de los principales atractivos para los espectadores.

Aunque la Selección cuenta con futbolistas de enorme jerarquía, la presencia del capitán genera una expectativa especial, particularmente entre los chicos y las familias que sueñan con verlo jugar.

Su ausencia, sumada al precio de las localidades, aparece entre las posibles explicaciones de la menor convocatoria.

Una imagen que invita a reflexionar

Más allá del resultado deportivo, lo ocurrido en Córdoba abre un interrogante sobre la política de precios para los encuentros de la Selección.

El fútbol argentino tiene una enorme convocatoria popular, pero cuando las entradas alcanzan valores difíciles de pagar, muchos hinchas quedan afuera de un espectáculo que debería ser una celebración.

La pregunta que queda es inevitable: ¿No sería mejor establecer precios más accesibles y garantizar tribunas llenas, en lugar de cobrar entradas costosas y terminar abriendo las puertas gratuitamente cuando el partido ya comenzó?

El episodio también deja una reflexión: el acompañamiento de los hinchas no debería medirse únicamente por su capacidad económica.

La Selección Argentina despierta una pasión enorme en todo el país, pero esa pasión necesita precios que permitan a las familias acercarse a las tribunas.

La polémica quedó instalada y el video del ingreso libre al Kempes volvió a poner en discusión cuánto debe pagar un argentino para ver jugar a su Selección.