Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El jugador de Toay se impuso con 6,5 puntos en el torneo disputado en el Club Social El Círculo. Lautaro Lugones y Mauro Llanos completaron el podio.

El toayense Joaquín Llanos se consagró campeón del Grand Prix de ajedrez de noviembre de 2026, tras una destacada actuación en el certamen disputado el pasado fin de semana en el Club Social El Círculo. Sumó 6,5 puntos sobre 7 posibles y se quedó con el primer puesto.

La competencia reunió a 16 jugadores y se desarrolló a siete rondas, bajo el sistema suizo. El ritmo de juego fue de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada, con el arbitraje del AN Nelson Flores.

Podio del Grand Prix de ajedrez

Lautaro Lugones terminó segundo, con seis unidades, mientras que Mauro Llanos ocupó el tercer lugar con 4,5 puntos. En las posiciones siguientes se ubicaron Kevin García, Antonio Omar Fernández, Sofía Ponce y Juan Rossi, todos con cuatro puntos.

La organización también reconoció a los mejores representantes de distintas categorías. Antonio Fernández fue distinguido como mejor Supra 60 y Sofía Ponce recibió el premio en la categoría Femenino.

Premios por categorías y clasificación final

En Cadetes, el podio quedó conformado por Facundo Moyano, Alejandro Iturrieta e Iker Marín. Julián Ganora obtuvo el reconocimiento al mejor Infantil, mientras que Martín Cabral recibió una mención especial por disputar su primer torneo.

Las posiciones finales, una vez aplicados los desempates por encuentro directo y sistema Buchholz, fueron las siguientes: 1, Joaquín Llanos, 6,5 puntos; 2, Lautaro Lugones, 6; 3, Mauro Llanos, 4,5; 4, Kevin García, 4; 5, Antonio Omar Fernández, 4; 6, Sofía Ponce, 4; 7, Juan Rossi, 4; 8, Facundo Moyano, 3,5.

Completaron la clasificación: 9, Nelson Flores, 3,5 puntos; 10, Emmanuel Eduardo Ranalli, 3; 11, Alejandro Iturrieta Rodríguez, 3; 12, Mario Frank, 2,5; 13, Julián Ganora, 2,5; 14, Iker Marín, 2; 15, Adolfo Olguín, 2; y 16, Martín Cabral, 1.