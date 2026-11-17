Las tres señales dejarán de transmitirse el 31 de enero de 2027, cuando venza el acuerdo comercial con Mediapro. La Fórmula 1 seguirá disponible en la región, aunque todavía no se definió por qué señales se verá cada carrera en Argentina.

Fox Sports dejará de emitirse en Argentina el 31 de enero de 2027, después de casi tres décadas en la televisión local. La decisión alcanza a sus tres señales y fue comunicada a los trabajadores del canal.

El cierre se vincula con el vencimiento del acuerdo comercial que permitió a Mediapro operar las señales. Según se informó, no habrá reubicación para los empleados, que recibirán las indemnizaciones correspondientes.

Por qué Fox Sports se va de Argentina

La decisión se conoció el jueves 12 de noviembre, tras una reunión de las autoridades del canal. El origen del esquema actual se remonta a 2019, cuando Disney compró 21st Century Fox por unos 71.300 millones de dólares.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impuso condiciones para autorizar la operación. Entre ellas, Disney debía desprenderse de la marca Fox Sports y de derechos de transmisión relevantes, como los de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

El 28 de abril de 2022, Mediapro quedó a cargo de las tres señales mediante un esquema de sublicencias y compromisos comerciales por cinco años. Ese acuerdo concluye el 31 de enero de 2027. A mediados de 2026, los empleados ya habían sido informados de que la empresa no renovaría los derechos de la Libertadores, la Champions y la Fórmula 1.

Qué pasará con la Fórmula 1 y las transmisiones

La salida de Fox Sports genera dudas entre los televidentes, en particular por la participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Sin embargo, la categoría seguirá en pantalla: ESPN conserva los derechos en gran parte de América Latina hasta el final de la temporada 2028, tras renovar el acuerdo en febrero de 2026.

El contrato contempla prácticas libres, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios, además de las competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3. Aún no se definió por qué señales y plataformas se podrá ver cada carrera en Argentina desde 2027.

El futuro de Telemétrico y los demás programas

Uno de los ciclos directamente afectados es Telemétrico, el programa de Fórmula 1 conducido por Adrián Puente. La coproducción con Fox Sports finalizará a fines de diciembre de 2026, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En un video publicado en redes sociales, Puente afirmó que la situación «no es ninguna novedad» y que ya sabían que iba a suceder. El conductor recordó los cuatro años de trabajo y anticipó que continuará vinculado al automovilismo en plataformas digitales, aunque no precisó en cuáles. Por el momento, el canal de YouTube Telemétrico F1 seguirá activo.

Hasta ahora, Telemétrico es el único programa cuyo futuro tuvo un anuncio concreto. No hay información oficial sobre el resto de los ciclos ni sobre sus conductores, y tampoco se conoce qué ocurrirá con los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la Champions League. Se esperan nuevos anuncios.