Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El arquero campeón del mundo estará disponible para el amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Superó una fractura de maxilar que requirió cirugía y lo dejó afuera del partido ante Uruguay.

Emiliano Dibu Martínez volverá a estar disponible para la Selección Argentina en el amistoso frente a Costa Rica, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero completó su recuperación de una fractura de maxilar que lo obligó a pasar por el quirófano y le impidió disputar el encuentro anterior ante Uruguay.

El cuerpo técnico conducido por Lionel Scaloni decidió que Martínez regrese a la actividad. En los últimos entrenamientos, el guardameta se mostró en buenas condiciones y volverá a defender el arco de la Albiceleste.

La lesión de Dibu Martínez en la Premier League

El problema físico se produjo durante un partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. En una salida para cortar un centro, Martínez chocó con Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped. La situación generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico, que ingresó rápidamente para asistirlo.

El arquero fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia. Luego quedó internado y los estudios confirmaron una fractura en el maxilar, una lesión ósea que necesitó una intervención quirúrgica. El episodio encendió las alarmas en su club y en la Selección por la importancia del marplatense para ambos equipos.

La operación y la recuperación del arquero argentino

La cirugía se realizó en Liverpool y, según informó el Chelsea, salió bien. Desde el hospital, Martínez compartió una imagen en sus redes sociales y llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje:

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”.

En un primer momento, se calculó que el arquero necesitaría alrededor de 40 días de recuperación, aunque el plazo dependía de su evolución y de las evaluaciones médicas. Tras avanzar en su recuperación y entrenarse con normalidad, Martínez quedó nuevamente a disposición de la Selección para el amistoso ante Costa Rica.