Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 2:13 p. m. · 2 min de lectura

Varios futbolistas de Ferro de General Pico fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial tras los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro. Huracán ganó 5 a 1 y avanzó a la siguiente instancia del torneo.

Escándalo en el Regional Amateur: jugadores de Ferro de General Pico terminaron detenidos tras graves incidentes

El fútbol regional vivió una jornada de extrema tensión en Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, donde el encuentro entre Huracán y Ferro de General Pico terminó con graves incidentes, agresiones a los árbitros y la intervención de la Policía.

El conjunto pampeano cayó por 5 a 1 frente a Huracán, que logró revertir el 3 a 0 sufrido en el partido de ida y consiguió avanzar a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó completamente opacado por los hechos de violencia que se produjeron al finalizar el encuentro.

Agresiones a los árbitros y momentos de tensión

Una vez terminado el partido, se desató una serie de incidentes protagonizados por integrantes del plantel visitante.

El árbitro principal, Lautaro Paletta, debió correr hacia los vestuarios para resguardarse ante la reacción de los futbolistas. También se denunciaron agresiones contra integrantes de la terna arbitral.

La situación se volvió cada vez más complicada y fue necesaria la intervención de efectivos policiales para controlar los disturbios.

Jugadores pampeanos trasladados a la comisaría

Como consecuencia de los incidentes, varios futbolistas de Ferro de General Pico fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial de Ingeniero White.

Las imágenes del procedimiento, con los jugadores ingresando a la comisaría, comenzaron a circular rápidamente en medios de comunicación y redes sociales.

Los hechos generaron una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico de La Pampa y de toda la región.

Una eliminación que terminó en escándalo

Ferro había llegado al encuentro con una ventaja importante después de imponerse por 3 a 0 en General Pico. Sin embargo, Huracán consiguió una contundente victoria por 5 a 1 y dio vuelta la serie.

Lo que debía ser una jornada de definición deportiva terminó convertido en un episodio de violencia que empañó la competencia.

Ahora, además de las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, podrían producirse sanciones deportivas contra los involucrados.

El lamentable desenlace vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia en el fútbol argentino, especialmente en competencias regionales donde la pasión deportiva no puede justificar las agresiones ni los hechos que ponen en riesgo la integridad de jugadores, árbitros y trabajadores del espectáculo.