Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:12 p. m. · 1 min de lectura

El Xeneize se impuso en Mendoza con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. En la final se medirá con Platense el próximo 2 de diciembre.

Boca Juniors derrotó 3 a 0 a Banfield este sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Platense en busca de un nuevo título.

El conjunto xeneize abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y amplió la ventaja en el complemento. Sebastián Villa participó en los dos goles de la segunda mitad.

Ascacíbar abrió el marcador

A los 46 minutos de la primera etapa, Leandro Paredes asistió por encima de la defensa y Santiago Ascacíbar conectó de cabeza dentro del área para establecer el 1 a 0.

A los 18 minutos del complemento, Villa avanzó por la izquierda, enganchó hacia el centro y remató junto a un palo para marcar el segundo tanto.

Lozano selló la goleada

A los 28 minutos del segundo tiempo, Villa volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor. Leandro Lozano apareció por el segundo palo y empujó la pelota para fijar el 3 a 0 definitivo.

Con la victoria, Boca avanzó a la final de la Copa Argentina, en la que se enfrentará con Platense el próximo 2 de diciembre.