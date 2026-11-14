Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 3 min de lectura

La Albiceleste perdió 2 a 1 en su anteúltimo amistoso de 2026, en una noche marcada por errores y mala fortuna. Nicolás Paz y Gianluca Prestianni fueron los más destacados del equipo de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina perdió 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera, en su anteúltimo amistoso de 2026. El equipo de Lionel Scaloni tuvo un rendimiento irregular y sufrió los goles visitantes con una cuota de mala fortuna. Julián Álvarez marcó el único tanto argentino.

La Albiceleste cerrará el año frente a Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en Córdoba. Antes, estos son los puntajes de los jugadores argentinos frente al conjunto charrúa.

Los puntajes de Argentina contra Uruguay

Gerónimo Rulli (5): Tuvo poco trabajo en el primer tiempo y resolvió sin complicaciones las llegadas que enfrentó. En el segundo gol uruguayo, de Maximiliano Araújo, no pudo contener una pelota bombeada que entró junto al segundo palo. Luego se recuperó con dos atajadas importantes en mano a mano.

Gonzalo Montiel (5): Se mostró firme en defensa y controló a los extremos rivales. En ataque, pese a un par de buenos desbordes, le costó resolver cuando llegó al fondo.

Leonardo Balerdi (3): Tuvo desajustes y cometió faltas innecesarias, incluida la infracción previa al primer gol uruguayo. Fue amonestado al comienzo del segundo tiempo y convirtió en contra luego de un despeje hacia el medio de Lisandro Martínez. Además, perdió duelos importantes con Darwin Núñez.

Lisandro Martínez (5): Estuvo bien ubicado y se destacó en la salida con pases precisos hacia el mediocampo. Sin embargo, su rechazo defectuoso hacia el centro del área derivó en el gol en contra de Balerdi.

Facundo Medina (5): Cumplió en el lateral izquierdo, con buenas decisiones en las entregas y firmeza en los duelos individuales.

El rendimiento del mediocampo y los delanteros

Exequiel Palacios (6): Recuperó varias pelotas y acertó en el primer pase. Se mantuvo bien ubicado, aunque no logró influir demasiado en el desarrollo. Fue reemplazado en el entretiempo.

Alexis Mac Allister (5): No consiguió ser el eje habitual del mediocampo y tuvo algún pase impreciso. De todos modos, no cometió errores de consideración.

Enzo Fernández (5): En el primer tiempo jugó como interior y en el complemento se ubicó como volante central. No logró imponerse en ninguna de las dos funciones, aunque mejoró sobre el cierre.

Nicolás Paz (7): Dejó destellos de calidad y algunas gambetas, aunque le faltó desequilibrio sostenido en los últimos metros. El juego argentino encontró fluidez cuando pasó por sus pies y tuvo intervenciones destacadas.

Julián Álvarez (6): En la primera etapa generó un par de ocasiones con remates peligrosos. Después perdió presencia, pero apareció en el área para marcar el descuento tras un desborde de Gianluca Prestianni por la izquierda. Se hizo cargo de la pelota y aportó esfuerzo durante todo el partido.

Thiago Almada (4): No logró conducir los ataques ni adueñarse del juego. Tampoco pudo desequilibrar en el uno contra uno y fue sustituido a los 15 minutos del segundo tiempo.

Los cambios y la evaluación de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni (5): El equipo sintió algunas ausencias importantes y el entrenador no acertó con las inclusiones iniciales de Montiel y Almada en lugar de Agustín Giay y Gianluca Prestianni, quienes llegaban con mejor actualidad en sus clubes. En lo táctico, tampoco logró superar a Diego Forlán. Argentina padeció la mala fortuna en los dos goles y se llevó una derrota que el análisis del partido considera injusta.

Matías Soulé (5): Entró por Palacios en el entretiempo y participó en ataque, aunque no consiguió imponerse ni tener peso en el marcador.

Gianluca Prestianni (7): Le dio movilidad y frescura al ataque desde su ingreso. Con atrevimiento y gambetas, generó el gol de Álvarez tras un gran desborde por la izquierda. Buscó constantemente el desequilibrio.

Román Vega: Sin calificación. Jugó diez minutos.

Agustín Giay: Sin calificación. Jugó diez minutos.

Cuándo juega Argentina ante Costa Rica

La Selección Argentina recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre de 2026, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido se podrá ver en vivo por TyC Sports y Telefe. También estará disponible por streaming en TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.