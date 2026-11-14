El entrenador analizó la caída por 2 a 1 en La Bombonera y destacó aspectos del juego del equipo. También anticipó posibles cambios para el partido del martes ante Costa Rica y habló de la ausencia de público.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció que el equipo cometió errores en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera. Sin embargo, valoró algunos pasajes del rendimiento y sostuvo que el plantel tiene recursos para seguir adelante.

“El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”, afirmó el técnico al analizar el encuentro.

Scaloni destacó el funcionamiento de Argentina

El entrenador consideró que el equipo intentó construir juego y encontró momentos positivos, aunque remarcó que la experiencia en competencia es importante para consolidar el funcionamiento. “Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes”, señaló.

Scaloni también reconoció el mérito de Uruguay, que en algunos tramos salió a buscar el partido pese a que, según indicó, muchos rivales suelen adoptar una postura más cautelosa frente a Argentina. “Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar”, expresó.

Los cambios para el partido ante Costa Rica

De cara al próximo compromiso, el técnico anticipó que podría modificar la formación, aunque consideró necesario sostener a algunos futbolistas para que sumen continuidad. “Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos”, completó, en referencia al encuentro ante Costa Rica.

La respuesta de Scaloni sobre la asistencia en La Bombonera

Consultado por la cantidad de público, Scaloni dijo que confía en el acompañamiento de los hinchas incluso sin Lionel Messi, pero remarcó que el equipo debe transmitir entusiasmo. “La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no este Leo (Messi), van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar”, aseguró.

El entrenador agregó que no estaba al tanto de la asistencia y le restó importancia a la presencia reducida de público en La Bombonera. Para cerrar, se mostró confiado en que el equipo podrá revertir el presente y reiteró: “Hay material para seguir y representar el juego de Argentina”.