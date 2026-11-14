Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Argentina llegó a la igualdad con un try de Bautista Bernasconi y un kick de Tomás Albornoz, luego de quedar con un jugador menos. Italia había abierto el marcador con Monty Ioane y la conversión de Tommaso Allan.

Los Pumas empataron ante Italia en Génova por el Nations Championship. En un tramo en el que jugó con un hombre menos, el seleccionado argentino encontró la reacción: Bautista Bernasconi apoyó tras una salida de line y un maul, y Tomás Albornoz acertó un kick para igualar el partido poco después de regresar al campo.

Albornoz había recibido una tarjeta amarilla por lanzarse por encima de la formación en un intento de recuperar la pelota. La sanción lo obligó a salir durante diez minutos, pero Argentina aprovechó ese período para buscar la remontada.

Los Pumas remontaron con un try de Bernasconi

La jugada del empate comenzó con un line y avanzó con el empuje del maul argentino. Bernasconi logró apoyar y, a segundos de su reingreso, Albornoz ejecutó un kick preciso que dejó el marcador igualado.

Antes de la reacción, el equipo dirigido por Felipe Contepomi había tenido dificultades para llegar a las 22 yardas rivales y empezó a ceder penales. Italia tampoco conseguía progresar con facilidad, pero buscaba sostener la ventaja y desgastar a su rival. Argentina incluso intentó sumar desde cerca de mitad de cancha, aunque el remate de Allan perdió altura y velocidad y no llegó a los palos.

Italia abrió el marcador en su primera llegada

El conjunto local aprovechó su primera incursión peligrosa. Tras un line en campo argentino, atacó por el costado izquierdo y Monty Ioane apoyó sin oposición. Tommaso Allan convirtió y puso en ventaja a Italia.

El encuentro se disputa en el Luigi Ferraris, conocido como Marassi, en Génova. Es un estadio comunal y el más antiguo de Italia entre los que continúan en uso. Allí juega Genoa en la Serie A y Sampdoria en la Serie B.

Los cambios de Argentina e Italia para el partido

El XV titular argentino presentó cinco novedades: Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró. Entre los suplentes estuvieron Facundo Bosch, que no jugaba para Los Pumas desde noviembre de 2021, y Facundo Isa, cuya última aparición con el seleccionado había sido en el Mundial de 2023.

El banco argentino quedó conformado por seis forwards y dos backs, una distribución que refleja la intención de mantener la intensidad física durante los 80 minutos. Italia, por su parte, realizó cinco cambios respecto del equipo que había enfrentado a Sudáfrica y no contó con su capitán habitual, Michele Lamaro. Domingo Miotti no debutó en la Azzurra.

El contexto de Los Pumas en el Nations Championship

Argentina llegó a Génova después de perder 42-12 ante Irlanda en Dublín. Esa derrota dejó en evidencia dificultades en la obtención, errores de manejo, desajustes defensivos y problemas de disciplina. Fue la quinta caída en siete presentaciones del año y el equipo llegó al encuentro con una sola victoria en el Nations Championship.

En Turín, Sudáfrica había goleado 66-7 a Italia. El resultado llevó al entrenador Gonzalo Quesada a revisar la formación de la Azzurra en busca de una reacción para el partido ante Los Pumas.

La camiseta especial de Los Pumas en Génova

El seleccionado argentino estrenó la camiseta Gala Home, inspirada en los campeones del Mundial de fútbol de 1986. La indumentaria reemplazó las tradicionales rayas horizontales por franjas verticales, un diseño que Los Pumas no habían utilizado antes.

La camiseta tiene cuello redondo, puños blancos ajustados y un grip antideslizante en el pecho para favorecer el control de la pelota. También incorpora el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas, ambos en TPU termoaplicado. La versión fan cuesta 129.900 pesos, mientras que la pro vale 50.000 pesos más.

La indumentaria argentina lleva el número correspondiente en el frente derecho del pantalón. Italia, en cambio, mantiene la tradición de jugar con shorts sin numerar.