Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El equipo de Lionel Scaloni perdió en La Bombonera en el primer amistoso de la doble fecha FIFA de noviembre. Julián Álvarez marcó el descuento; el próximo compromiso será ante Costa Rica, en Córdoba.

La Selección Argentina perdió 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el inicio de la era posterior a Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó este viernes 13 de noviembre el anteúltimo amistoso de 2026 y cerrará el año el martes 17 ante Costa Rica, en Córdoba.

Durante los primeros minutos, el conjunto local intentó tomar la iniciativa y generó un par de remates peligrosos desde media distancia. Argentina dominó buena parte del juego, aunque no consiguió convertir. Con el correr del primer tiempo, Uruguay emparejó el desarrollo y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Uruguay sacó ventaja en el inicio del segundo tiempo

En el arranque del complemento, un tiro libre para la visita derivó en el primer tanto. Tras un rechazo de cabeza de Lisandro Martínez, la pelota rebotó en Leonardo Balerdi y terminó en el arco de Gerónimo Rulli para el 1-0.

Instantes después, Maximiliano Araújo amplió la diferencia y puso el 2-0 con la espalda, luego de un córner desde la izquierda. Argentina reaccionó con los ingresos de Matías Soulé y Gianluca Prestianni, que le dieron impulso al ataque.

Julián Álvarez descontó para la Selección Argentina

A los 27 minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez anotó el descuento. La jugada comenzó con una gambeta de Prestianni por la izquierda, que abrió el camino para el gol argentino.

El conjunto de Scaloni presionó en busca del empate durante el tramo final, pero no logró igualar el marcador. Uruguay se quedó con la victoria por 2-1 en el estadio de Boca Juniors.

Las formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. Director técnico: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. Director técnico: Diego Forlán.

Cuándo juega Argentina ante Costa Rica en Córdoba

La Selección Argentina recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre de 2026, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el último partido del equipo nacional en el año.

El encuentro se podrá ver por televisión en TyC Sports y Telefe. La transmisión por streaming estará disponible en TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.