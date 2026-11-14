Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 2:40 a. m. · 2 min de lectura

El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará avanzar a la definición, donde espera Platense. Si hay empate en los 90 minutos, la semifinal se resolverá por penales.

Boca va por la final de la Copa Argentina: enfrenta a Banfield en Mendoza

El Xeneize jugará este sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, ante el Taladro en el estadio Malvinas Argentinas. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir el pasaje a la gran final, donde ya espera Platense.

Boca Juniors afrontará este sábado un nuevo desafío decisivo en la temporada 2026. Desde las 19 horas se medirá ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, en un encuentro que promete emociones y que tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El conjunto azul y oro llega con la ilusión de continuar sumando éxitos, después de consagrarse en la tabla anual del fútbol argentino. Ahora, el objetivo es alcanzar una nueva final y mantener viva la posibilidad de conquistar otro título.

Las novedades del equipo de Arruabarrena

El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados, con algunas ausencias importantes y regresos que generan expectativas.

Entre las principales bajas aparece Lautaro Blanco, quien quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas. También estará ausente Rodrigo Battaglia, mientras que Santiago Ascacíbar fue incluido entre los citados, aunque su presencia desde el arranque todavía genera dudas.

Una de las novedades más destacadas es el regreso de Adam Bareiro, quien vuelve a estar disponible después de varios meses de recuperación por una lesión lumbar.

Entre los convocados también aparecen Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa y Enner Valencia.

La posible formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Una final en juego

El ganador del enfrentamiento entre Boca y Banfield avanzará a la definición de la Copa Argentina, donde lo espera Platense, que consiguió su clasificación tras eliminar a Atlético Tucumán.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el pase a la final se resolverá mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.

El partido será dirigido por Nazareno Arasa y contará con transmisión televisiva de TyC Sports.

Boca sabe que no tiene margen para equivocarse. Banfield intentará dar el golpe y dejar afuera a uno de los grandes candidatos.

La expectativa crece entre los hinchas xeneizes, que sueñan con otra vuelta olímpica en una temporada cargada de desafíos.

¿Podrá Boca superar a Banfield y dar otro paso hacia un nuevo título?

Información contrastada con la Copa Argentina, TyC Sports y medios deportivos. Boca +3