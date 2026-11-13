Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El arquero sigue recuperándose de una fractura de mandíbula y no estará en los amistosos de noviembre. El cuerpo técnico busca evitar riesgos antes de su regreso a la competencia.

Emiliano Dibu Martínez no jugará los amistosos de la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica, pese a haber sido incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni. El arquero continúa con la rehabilitación tras sufrir una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

La decisión busca que complete su recuperación y vuelva a competir cuando esté en condiciones físicas plenas, sin exponerse a una recaída. Aunque su evolución es favorable, el cuerpo técnico y los profesionales médicos prefieren no apurar los plazos.

Cómo fue la lesión de Dibu Martínez

La lesión ocurrió el 17 de octubre, durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. En una salida para despejar un centro, Martínez chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite. El arquero quedó tendido en el campo, fue retirado en camilla y trasladado a un hospital.

Los estudios confirmaron una fractura de mandíbula y el futbolista debió ser operado. Durante la intervención le colocaron una placa con cuatro tornillos para estabilizar la zona y también le trataron algunas piezas dentales.

La recuperación y los amistosos de Argentina

Después de la operación, Martínez inició un proceso de rehabilitación con trabajos físicos específicos y ejercicios de fuerza. En sus primeros entrenamientos utilizó una máscara protectora para prevenir nuevos impactos en la zona afectada.

El plazo inicial de recuperación se estimaba entre 40 y 60 días. Si bien el arquero avanzó favorablemente y pudo adelantar algunas etapas, todavía no estaba listo para volver a la competencia oficial. Por eso, no estará ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, ni frente a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.

Quiénes pueden reemplazar a Dibu Martínez

La ausencia representa una baja importante para Scaloni: Martínez es uno de los referentes del plantel y una pieza clave en los últimos títulos de la Selección. Para cubrir el arco durante la doble fecha, las principales alternativas son Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Santiago Beltrán también integra la convocatoria y espera su oportunidad. La prioridad es que Martínez complete la recuperación sin riesgos y pueda regresar en plenitud para volver a ocupar su lugar bajo los tres palos de la Albiceleste.