El entrenador aceptó renovar su vínculo después de limar diferencias con Claudio Tapia y recibir una mejora salarial. El respaldo de los hinchas, el apoyo de su cuerpo técnico y la planificación de una etapa más allá de Lionel Messi también pesaron en la decisión.

Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial de 2030. Después de dejar abierta la posibilidad de alejarse tras la final perdida ante España, el entrenador aceptó seguir y comunicará su decisión en las próximas horas. La confianza de Claudio Tapia, el cariño de los hinchas, una energía renovada y una mejora salarial fueron algunos de los factores que inclinaron la balanza.

La continuidad llegó luego de que el técnico y el presidente de la AFA limaran algunas diferencias. Tapia se había mostrado confiado desde el vestuario del MetLife, tras la derrota: “Tranquilos, lo vamos a convencer para que siga”. El dirigente conocía las razones que podían acercar a Scaloni a una renovación.

Scaloni había planteado la posibilidad de dejar la Selección

Minutos después del gol de Ferran Torres, el entrenador había expresado dudas sobre su futuro. “Cumpliré mi contrato y después veré. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, había dicho.

También había anticipado que su intención era detenerse al terminar el año: “Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente corte. Voy a hablar con el presidente, pero la idea es relajar y parar un poco. Ha sido un placer estar acá, pero después de diciembre va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno. Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo y esta unión entre los jugadores y el pueblo, que no se tiene que quebrar nunca”.

La transición de la Selección Argentina después de Messi

Tapia sabía que Scaloni contemplaba un futuro futbolístico más allá de Lionel Messi. Aunque el capitán es irremplazable, la renovación del equipo no representaba un obstáculo para el entrenador, que ya había empezado a preparar una transición.

En la primera convocatoria posterior al Mundial, Scaloni dejó afuera a varios referentes y anunció que Cristian Romero, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez serían los nuevos capitanes. El técnico suele describir la conducción de la Argentina como un privilegio y afirma: “Es un lugar soñado”.

El respaldo del cuerpo técnico y el reconocimiento de los hinchas

El apoyo de sus colaboradores, que también manifestaron su voluntad de continuar, y el reconocimiento popular fueron determinantes. El afecto de los hinchas y la posibilidad de encarar una nueva etapa terminaron de convencer al entrenador de seguir.

Si dirige a la Argentina en 2030, Scaloni podría convertirse en el primer técnico del seleccionado en participar de tres Mundiales. Hasta ahora comparte ese registro con Carlos Bilardo, César Luis Menotti y Juan Carlos Lorenzo. Además, es el entrenador con más victorias en la historia del equipo nacional.

Los números y la mejora salarial de Scaloni

Scaloni suma 107 partidos dirigidos con la Selección y ocupa el segundo puesto en cantidad de encuentros, detrás de Guillermo Stábile, que acumuló 124. Esa es la marca que todavía tiene por delante.

La negociación incluyó también un aumento para el entrenador y su cuerpo técnico. Durante los ocho años que lleva al frente del seleccionado, Scaloni no había estado entre los tres técnicos mejor pagos de Sudamérica. Con el nuevo acuerdo, quedaría por debajo de Carlo Ancelotti, en Brasil, y en un nivel similar al de Gustavo Alfaro, en Paraguay.

La confirmación se conoció un jueves, antes del amistoso del viernes ante Uruguay en la Bombonera. El área de marketing y el equipo de redes sociales de la AFA ya preparaban el anuncio oficial. La incertidumbre posterior a la final ante España quedó atrás: Scaloni seguirá como conductor de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2030.