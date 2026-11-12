Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 2:12 p. m. · 2 min de lectura

El capitán volvió a jugar apenas 11 días después de sufrir un desgarro y convirtió el gol que aseguró la clasificación de Boca. Reconoció que tanto él como Rodolfo Arruabarrena sabían que el riesgo para su recuperación era alto.

Paredes reveló que jugó lesionado ante Vasco da Gama: “El riesgo era alto”.

El capitán de Boca Juniors contó cómo fue la conversación con el entrenador Rodolfo Arruabarrena antes de disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. A pesar de haber sufrido una lesión muscular apenas 11 días antes, decidió ingresar y terminó convirtiendo el gol que clasificó al Xeneize a la final.

Leandro Paredes reveló detalles de una de las decisiones más arriesgadas de su temporada. El mediocampista reconoció que tanto él como el entrenador Rodolfo Arruabarrena sabían que regresar a las canchas tan pronto podía comprometer su recuperación.

En una entrevista con la cuenta oficial de la Copa Sudamericana, el futbolista explicó que no necesitó mantener una extensa conversación con el técnico, porque ambos conocían la situación y compartían el deseo de que pudiera participar del encuentro.

El capitán había sufrido un desgarro el 9 de octubre, durante el partido frente a Instituto de Córdoba. Sin embargo, el 20 de octubre volvió a jugar en el estadio Maracaná, durante la revancha de las semifinales ante Vasco da Gama.

Una decisión que terminó siendo decisiva

Paredes ingresó durante el segundo tiempo y, cuando faltaban apenas dos minutos para finalizar el encuentro, convirtió un espectacular gol desde afuera del área.

Su remate estableció el 3 a 1 para Boca y aseguró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro.

El capitán evitó considerarse un héroe

A pesar del riesgo que asumió, Paredes aseguró que no pretende recibir un reconocimiento especial por su decisión.

El mediocampista sostuvo que cualquier compañero o simpatizante de Boca habría querido ayudar al equipo en una instancia tan importante.

Con la clasificación asegurada, el conjunto dirigido por Arruabarrena se prepara para disputar una nueva final internacional, mientras su capitán intenta administrar el desgaste físico acumulado durante una temporada exigente.

Paredes reconoció que está llegando con lo justo al cierre del año, aunque mantiene su compromiso de aportar todo lo posible en los últimos partidos.

La historia de aquella noche en Brasil volvió a tomar protagonismo y dejó al descubierto la determinación del capitán de Boca en uno de los momentos más importantes de la temporada. Planeta Boca Juniors +2.