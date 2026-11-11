Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El plantel comenzó a reunirse en Ezeiza para preparar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La convocatoria de 28 jugadores incluye novedades, ausencias y la incógnita sobre quién usará la camiseta número 10.

La Selección Argentina puso en marcha una nueva etapa sin Lionel Messi y empezó a recibir a sus convocados en el predio de Ezeiza. El equipo de Lionel Scaloni se prepara para los amistosos ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el martes 17 en el Mario Kempes de Córdoba.

Los primeros arribos se registraron este lunes. José Manuel "Flaco" López y Agustín Giay, compañeros en Palmeiras, llegaron desde Brasil, mientras que un vuelo chárter procedente de Europa trasladó a buena parte de los futbolistas que juegan en Alemania, Inglaterra e Italia.

Los convocados de Argentina llegaron a Ezeiza

Entre los jugadores que arribaron en el vuelo europeo estuvieron Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Valentín Barco, Aaron Anselmino, Leonardo Balerdi, Ezequiel "Equi" Fernández, Exequiel Palacios, Santiago Castro, Matías Soulé y Facundo Medina.

El reencuentro quedó reflejado en las redes sociales del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien publicó un video saludando en el gimnasio a Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Barco y Anselmino, uno de los debutantes de la convocatoria. "¡Qué lindo verlos otra vez, muchachos! Se viene la última doble Fecha FIFA del año", escribió.

El Flaco López y Giay hablaron de sus oportunidades

López se refirió a la posibilidad de sumar minutos ante la ausencia de Lautaro Martínez, quien se encuentra lesionado. "Obviamente intentamos estar todos siempre. Lauti no puede estar, pero hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole".

El delantero también habló de la final de la Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, que se jugará en Montevideo. "Va a haber hinchada argentina y eso pone más lindas las cosas. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla", expresó.

Giay, quien dejó buenas sensaciones en la convocatoria anterior, manifestó su alegría por volver al seleccionado: "La Selección es de las más importantes del mundo y siempre voy a dar lo mejor".

La camiseta número 10, una incógnita en la Selección

Consultado sobre quién podría quedarse con la camiseta que usaba Messi, el defensor evitó anticipar una decisión. "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque es una decisión muy difícil y siempre la llevaron jugadores muy importantes". Sin embargo, mencionó a Nico Paz como una alternativa: "Nico Paz es uno de los candidatos".

La agenda del plantel comenzará este martes con un entrenamiento a puertas cerradas. El miércoles por la tarde habrá 15 minutos abiertos a la prensa y el jueves, antes del clásico rioplatense, el equipo trabajará en privado. Luego, Scaloni brindará su habitual conferencia.

La lista de 28 jugadores y las principales ausencias

Para este primer tramo de la renovación sin Messi, el entrenador convocó a 28 futbolistas. Entre las novedades se destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

En cambio, no fueron convocados Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso. A esas ausencias se suman las lesiones de Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González, además de las suspensiones de Nahuel Molina y Leandro Paredes.