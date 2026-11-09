Los 28 jugadores citados por Lionel Scaloni comenzarán a llegar este lunes para preparar los partidos ante Uruguay y Costa Rica. Alexis Mac Allister y Aarón Anselmino, los dos futbolistas pampeanos convocados.

La Selección argentina se prepara para disputar sus últimos amistosos del año ante Uruguay y Costa Rica. La AFA difundió parte del cronograma de actividades del equipo, que empezará a recibir a los 28 convocados por Lionel Scaloni este lunes.

Entre los futbolistas citados se encuentran dos pampeanos: el mediocampista Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, y el defensor Aarón Anselmino, del Chelsea. El lunes no habrá actividades programadas para el plantel.

Fechas y sedes de los amistosos de Argentina

El primer encuentro será frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El segundo partido será ante Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El horario todavía no fue confirmado.

El cronograma establece que el primer entrenamiento se realizará el martes desde las 10, a puertas cerradas, en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi. El miércoles, a las 17, tendrá lugar la segunda práctica: los primeros 15 minutos serán abiertos para los periodistas acreditados.

El cronograma de entrenamientos de la Selección

La última práctica previa al duelo con Uruguay será el jueves a las 17 y también se desarrollará a puertas cerradas. Para esa jornada, además, está prevista la conferencia de prensa habitual de Scaloni, aunque todavía no se informó el horario.

El equipo buscará cerrar el año de la mejor manera después de una temporada marcada por emociones. Argentina llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde perdió 1 a 0 ante España con un gol de Ferran Torres en tiempo extra.

La renovación del plantel argentino

El ciclo también estuvo atravesado por la despedida de Lionel Messi, quien dejó la Selección después de 21 años con la camiseta argentina. Otros referentes del plantel también se alejaron para dar lugar a una nueva generación.

En ese proceso, Scaloni les dio espacio a nuevos futbolistas. Una de las figuras del recambio es Nicolás Paz, referente de juego y número 10 del Como 1907, quien marcó tres goles en los últimos tres amistosos, frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.