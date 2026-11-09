Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 12:06 p. m. · 1 min de lectura

El juvenil celebró su primera consagración con Boca y expresó su admiración por Lionel Messi. El logro representa una motivación para seguir creciendo en su carrera.

La emoción de Aranda tras conquistar su primer título con Boca y su especial agradecimiento a Lionel Messi

El joven futbolista de Boca Juniors, Aranda, atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera después de celebrar su primer título con la camiseta azul y oro. El logro representa un paso importante en su crecimiento deportivo y un sueño cumplido para quien busca consolidarse en la Primera División.

La consagración tuvo un significado especial para el juvenil, que no ocultó su alegría por formar parte de un plantel protagonista. Detrás de este presente hay años de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo para llegar a uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue su agradecimiento a Lionel Messi, una de las grandes figuras del fútbol mundial y referente de las nuevas generaciones de futbolistas argentinos.

El reconocimiento a Messi también refleja la admiración que despierta el capitán de la Selección Argentina entre los jóvenes que comienzan a construir su camino en el fútbol profesional.

Para Aranda, este primer título representa mucho más que una conquista deportiva. Es una recompensa al trabajo realizado y una motivación para seguir creciendo con la camiseta de Boca.

El juvenil disfruta de un presente que seguramente recordará durante toda su carrera, con la ilusión de sumar nuevos logros y continuar ganándose un lugar en el equipo.

La emoción del futbolista y su reconocimiento a Messi fueron destacados por Planeta Boca Juniors. No obstante, no fue posible verificar sus declaraciones textuales ni los detalles de la consagración en la publicación original.