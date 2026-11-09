Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 2 min de lectura

Boca y Banfield se enfrentarán en Mendoza por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026, en un partido único que se definirá por penales si termina igualado. El ganador jugará ante Platense, que eliminó a Atlético Tucumán.

Boca Juniors y Banfield disputarán una de las semifinales de la Copa Argentina 2026 con el objetivo de avanzar a la definición del torneo. El partido se jugará en Mendoza y tendrá transmisión en vivo por televisión. La fecha y el horario no fueron precisados en la información disponible.

La serie será a partido único. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, el finalista se definirá mediante una tanda de penales. El vencedor enfrentará a Platense, que ya se clasificó tras eliminar a Atlético Tucumán.

El camino de Boca a la semifinal de la Copa Argentina

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar la temporada con otro título. Boca llegó a esta instancia tras una remontada ante Racing en los cuartos de final: estuvo dos goles abajo y terminó imponiéndose 3-2.

La figura de aquel encuentro fue Enner Valencia, autor de los tres tantos del Xeneize. El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco y dio vuelta el partido con tres cabezazos.

Antes de superar a Racing, Boca había eliminado a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento de Junín, en ambos casos por 2-0. En octavos de final dejó en el camino a Vélez Sarsfield mediante una definición por penales, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Boca busca ampliar su récord en la Copa Argentina

El Xeneize es el máximo ganador histórico del certamen, con cuatro títulos: los obtenidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. Ante Banfield intentará alcanzar una nueva final y sumar otra oportunidad de ampliar su palmarés.

Banfield llega tras avanzar por penales ante Riestra

El conjunto conducido por Pedro Troglio también buscará hacer historia en el torneo. En su recorrido eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán y Ferrocarril Midland.

En los cuartos de final, Banfield empató 1-1 con Deportivo Riestra durante los 90 minutos y consiguió la clasificación al imponerse 7-6 en los penales. Ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Boca: buscará meterse en la final y quedar a un partido de conquistar uno de los títulos más importantes de su historia.