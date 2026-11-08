La escudería aseguró el título pese a que ninguno de sus pilotos terminó en el podio de Interlagos. Lando Norris ganó la carrera, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar.

Mercedes se consagró campeón de la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Brasil, aunque por primera vez en la temporada ninguno de sus pilotos terminó en el podio. El resultado llegó una semana después de que Andrea Kimi Antonelli asegurara matemáticamente el título mundial de pilotos con su podio en el GP de México.

Antonelli había tomado la punta en la largada y parecía encaminado a otra victoria en el Autódromo José Carlos Pace. Sin embargo, un trompo en la vuelta 20 y problemas de balance le hicieron perder terreno, y finalizó quinto. Su compañero, George Russell, cruzó la meta por delante, pese a sufrir inconvenientes y protagonizar un leve incidente en el pitlane.

Norris ganó en Brasil y Red Bull completó el podio

Lando Norris volvió a darle un triunfo a McLaren. El británico, que había conseguido la pole el sábado, tuvo una mala largada, pero se recuperó y aprovechó los problemas de Antonelli para quedarse con la victoria. Fue su tercer triunfo de la temporada.

La jornada dejó un resultado dispar para McLaren: mientras Norris celebró, Oscar Piastri terminó sexto y sigue sin recuperar el nivel que mostró en 2025. Red Bull, en cambio, tuvo una actuación destacada con Max Verstappen, que avanzó desde la última fila hasta el segundo puesto y llegó a amenazar al ganador.

Resultados de Ferrari y puntos para Racing Bulls y Audi

Isack Hadjar completó el podio con el tercer lugar. El piloto de Red Bull tuvo pasajes de carrera con mejor ritmo que Verstappen y también se destacó en su duelo con Antonelli hacia la mitad de la prueba.

Ferrari sumó con Charles Leclerc, séptimo, y Lewis Hamilton, noveno, en una carrera con numerosos problemas para el equipo. También obtuvieron puntos Liam Lawson, de Racing Bulls, que terminó octavo, y Nico Hülkenberg, de Audi, décimo.

Aston Martin, Alpine, Williams, Haas y Cadillac se fueron de Interlagos sin sumar. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 19 al 22 de noviembre en el circuito callejero de la ciudad, por la vigesimoprimera fecha del campeonato.