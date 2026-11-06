Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 2 min de lectura

El piloto argentino recibió una sanción económica de 100 euros por superar por 0,6 km/h el límite de velocidad en la calle de boxes. La multa no tendrá consecuencias deportivas para el resto del Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto recibió una multa de 100 euros durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Alpine superó por un margen mínimo el límite de velocidad en la calle de boxes, durante la primera práctica libre.

El argentino circuló a 80,6 kilómetros por hora en un sector donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h. La sanción fue aplicada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo presidido por Mohammed Ben Sulayem.

Por qué la FIA sancionó a Colapinto en el GP de Brasil

La infracción ocurrió cerca del final de la sesión, en la que Colapinto terminó en la novena posición. La multa responde al exceso de velocidad en la zona de boxes y no implica una pérdida de posiciones ni afectará su participación en las demás actividades del fin de semana.

Tras la práctica inicial, el piloto de Pilar tenía previsto continuar con la segunda sesión del viernes. El campeonato ya quedó en manos de Kimi Antonelli, mientras que Colapinto buscará volver a sumar puntos en la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de Brasil en Argentina

San Pablo y Argentina comparten el mismo huso horario, por lo que las sesiones se desarrollan en horarios locales coincidentes. El cronograma del fin de semana es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: práctica libre 1, de 12:30 a 13:30; práctica libre 2, de 16:00 a 17:00.

Sábado 7 de noviembre: práctica libre 3, de 11:30 a 12:30; clasificación, de 15:00 a 16:00.

Domingo 8 de noviembre: carrera desde las 14:00. La competencia está prevista a 71 vueltas.

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Brasil

En Argentina, la transmisión de la Fórmula 1 está disponible a través de Fox Sports y de las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+. También se puede seguir la actividad en vivo por F1 TV Pro, que ofrece cámaras a bordo y distintas señales.

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se disputará el domingo 8 de noviembre desde las 14:00, hora argentina, en una de las fechas que suele convocar a numerosos hinchas argentinos fuera del país.