Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 3 min de lectura

El Millonario se impuso en Mar del Plata con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, y quedó cuarto en la Zona B con 26 puntos. Para sostener esa posición, necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más.

River le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio encontró la ventaja en los últimos 15 minutos, después de generar varias situaciones de peligro.

Lucas Beltrán, de penal a los 30 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador y Ángel Correa selló el resultado a los 45. Con el triunfo, River quedó cuarto en la Zona B, con 26 unidades, aunque necesita que Belgrano no gane por cinco goles o más para conservar ese puesto.

River espera rival para los octavos de final

Si termina cuarto, el Millonario jugará como local los octavos de final ante el quinto clasificado de la Zona A. Sus posibles rivales son Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newells.

Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, quedó anteúltimo en su grupo con 11 puntos y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

Las chances de River en el partido ante Aldosivi

River dominó el primer tiempo, pero le faltó precisión para transformar su superioridad en goles. A los siete minutos, un cambio de frente de Correa dejó a Tomás Galván en posición de remate, aunque el mediocampista no pudo controlar bien y la defensa bloqueó su disparo.

A los 11, Thiago Almada eludió a dos rivales y probó desde la puerta del área, pero Néstor Breitenbruch tapó el remate. A los 22, un centro atrás de Giovanni González encontró a Beltrán, que no logró definir; la pelota le quedó a Galván, cuyo disparo pasó por encima del travesaño.

Lautaro Rivero intentó desde afuera del área a los 26 minutos, pero Lucas Acosta controló sin problemas. Más tarde, el arquero también respondió ante una volea de Beltrán y un remate bajo de Giovanni González. A los 43, Almada ejecutó un tiro libre que dio en el travesaño.

El VAR anuló un gol de Aldosivi

En el comienzo del segundo tiempo, un córner bajo llegó al primer palo y Nicolás Otamendi conectó de cabeza, pero la pelota se fue desviada. A los 13 minutos, Aldosivi convirtió en su primera llegada clara: Santiago Moya aprovechó un rebote tras una salida fallida de Santiago Beltrán. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego previo luego de la revisión del VAR.

Almada volvió a exigir a Acosta con un tiro libre a los 21 minutos. El arquero desvió el remate con efecto, que buscaba el ángulo izquierdo. River consiguió romper el cero a los 30, cuando Beltrán convirtió un penal sancionado por una mano en el área con un derechazo bajo y cruzado.

Con el tiempo cumplido, Francisco Ortega llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un pase atrás. Correa apareció para definir de derecha, en movimiento, y establecer el 2-0 definitivo.

Formaciones y cambios de River y Aldosivi

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Agustín Palavecino, Nicolás Gaitán, Alan Sosa; Andrés Vombergar. Director técnico: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. Director técnico: Leonardo Ponzio.

Goles: en el segundo tiempo, a los 30 minutos, Lucas Beltrán, de penal (River); a los 45, Ángel Correa (River).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 21 minutos, Sebastián Driussi por Tomás Galván (River); a los 32, Bautista Dadín por Nicolás Gaitán (Aldosivi); a los 36, Francisco Ortega por Marcos Acuña, Lucas Silva por Santiago Espíndola y Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán (River); a los 41, Federico Laurelli por Braian Cufré, Elías López por Santiago Moya y Felipe Anso por Lucas Castro (Aldosivi); a los 46, Mauro Arambarri por Tobías Andrada (River).

Estadio: José María Minella. Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: José Carreras.