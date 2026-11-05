El Millonario se impuso en Mar del Plata por la última fecha de la fase regular. El triunfo era clave para asegurar su lugar en los playoffs y mantener viva la ilusión de llegar a la Copa Libertadores 2027.

River derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio cerró la fase regular con una victoria importante para sus aspiraciones en el certamen.

El resultado llegó después de la derrota por 1-0 ante Boca en la Bombonera, un golpe que complicó las posibilidades del Millonario de acceder a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual. Con ese camino fuera de alcance, River necesitaba consagrarse campeón del Clausura para clasificarse al torneo continental.

River se impuso a Aldosivi en Mar del Plata

En el comienzo del encuentro, River buscó hacerse dueño de la pelota, aunque le costó generar situaciones claras. Aldosivi, que tuvo dos jugadores amonestados durante los primeros minutos por infracciones, resistió el dominio visitante y el primer tiempo terminó 0-0.

En el complemento, el Millonario consiguió marcar la diferencia y se llevó el partido por 2-0. La victoria le permitió sumar tres puntos en el cierre de la fase regular y fortalecer su posición de cara a los playoffs.

Qué necesitaba River para avanzar en el Clausura

Antes del encuentro, River ocupaba el cuarto puesto de la Zona B, con 23 unidades. El triunfo era fundamental para asegurar la clasificación a los octavos de final sin depender de otros resultados y contar con la posibilidad de definir esa instancia en el Monumental.

El equipo de Ponzio llegaba al partido con 52 puntos en la tabla anual, pero ya no podía terminar entre los tres primeros. Por ese motivo, la conquista del Torneo Clausura era el camino señalado para mantener sus chances de disputar la Copa Libertadores 2027.

Aldosivi cerró su participación en Primera División

El conjunto marplatense afrontó el encuentro tras una temporada difícil y con el descenso ya consumado. Además, llegaba con el antecedente de haber eliminado a River de la Copa Argentina, una victoria que había causado impacto en Núñez.

Formaciones: Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitembruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Pata Castro, Agustín Palavecino, Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. Director técnico: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Director técnico: Leonardo Ponzio.