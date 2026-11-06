Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 7:15 p. m. · 2 min de lectura

El argentino quedó noveno en la primera tanda y terminó undécimo en la segunda sesión libre del Gran Premio de San Pablo. En Interlagos registró su mejor vuelta en 1m11s996 durante el segundo entrenamiento.

Franco Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, que se disputa en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos. El piloto argentino cerró la segunda tanda en el puesto 11 con un tiempo de 1m11s996.

Al volante del Alpine A526, Colapinto completó 28 vueltas en el circuito de 4.309 metros y logró su mejor registro con neumáticos blandos. La actividad del viernes correspondió a la vigésima fecha del campeonato.

El trabajo de Colapinto en la segunda práctica de Interlagos

El plan de trabajo acordado con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, comenzó con neumáticos duros para evaluar el ritmo del auto con vistas a la carrera del domingo. Luego, el equipo probó la estabilidad del monoplaza con mayor carga de combustible.

En esa configuración, el argentino sostuvo un ritmo constante en el rango de los 76 segundos por vuelta. La sesión terminó con una práctica de parada en boxes, después de que el equipo colocara nuevamente un juego de neumáticos blandos.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, volvió a conducir el auto en la segunda tanda, luego de cederlo en la primera. El francés concluyó decimocuarto con un tiempo de 1m12s109, a 113 milésimas de Colapinto.

Colapinto terminó noveno en la primera tanda libre

En el primer entrenamiento, el piloto de Pilar tuvo una sólida actuación y se ubicó noveno, con una mejor vuelta de 1m12s654. Quedó a 937 milésimas del británico Lando Norris, el más rápido de la sesión con un registro de 1m11s717.

Colapinto comenzó dentro del top 10 en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Sin embargo, quedó por detrás del italiano Gabriele Mini, quien reemplazó a Gasly en Alpine durante esa práctica y finalizó séptimo.

Norris encabezó la tabla con una ventaja de 82 milésimas sobre el italiano Andrea Kimi Antonelli, de 20 años. El top cinco lo completaron el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y los británicos Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.

El clima condicionó la segunda sesión en Brasil

La segunda práctica se desarrolló con cielo plomizo y niebla ascendente. La temperatura de pista no superó los 20 grados, una condición que afectó la adherencia del asfalto y dificultó que los pilotos mejoraran sus registros durante los 60 minutos de actividad.

La actividad del Gran Premio de Brasil continuará el sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, y la clasificación, que comenzará a las 15.