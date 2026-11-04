El volante central juega en la Cuarta del Xeneize y ya compartió entrenamientos con el plantel profesional. Tres años menor que Lautaro, mantiene la ilusión de debutar en Primera junto a su hermano.

Después del triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate en La Bombonera, el apellido Di Lollo volvió a quedar en primer plano. Esta vez, además de Lautaro, autor del gol en el Superclásico del domingo 1 de noviembre, la atención se centró en su hermano Joaquín, que juega en las Inferiores y sueña con llegar a Primera.

A diferencia de Lautaro, defensor titular del equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, Joaquín se desempeña como volante central. Actualmente integra la Cuarta División, a la que llegó después de afianzarse en el mediocampo durante su recorrido por las categorías juveniles.

El camino de Joaquín Di Lollo en las Inferiores de Boca

El vínculo de la familia con Boca comenzó con Lautaro. Mientras su madre lo llevaba a entrenar y su padre trabajaba, Joaquín también estaba presente en el club. Con el paso del tiempo, el menor de los hermanos fue avanzando en las divisiones formativas hasta alcanzar la Cuarta, pese a ser tres años menor que el defensor.

Los hermanos ya compartieron prácticas con el plantel profesional, aunque Joaquín todavía no tuvo la oportunidad de debutar en Primera. Su objetivo es jugar junto a Lautaro, que ya suma 90 partidos y ocho goles con la camiseta azul y oro y se acerca a los 100 encuentros.

El cierre de temporada de Boca y la ilusión del debut

El plantel profesional afronta una etapa decisiva de la temporada. Boca tiene por delante la definición de la tabla anual ante Defensa y Justicia en la última fecha, además de los compromisos restantes del Torneo Clausura, la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.

El partido ante Defensa y Justicia se jugará el sábado 7 de noviembre a las 17.30 en La Bombonera, por la fecha 16 del Clausura. Sebastián Zunino será el árbitro y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, TNT Sports y HBO Max. Boca puede quedarse con la tabla anual si gana; si empata o pierde, deberá esperar que Argentinos Juniors y Rosario Central no triunfen en sus respectivos encuentros.

En la Zona A, Boca suma 30 puntos, tres menos que Instituto de Córdoba, que tiene 33. El equipo cordobés también cuenta con una mejor diferencia de gol: +11 contra +9 del Xeneize. Si Boca alcanza a Instituto en unidades, podría quedar como líder si la Gloria pierde ante Newell's horas después. Mientras se define el cierre del torneo, Joaquín Di Lollo sigue buscando su oportunidad para dar el salto a Primera.