La AFA confirmó los precios para el amistoso del 13 de noviembre en La Bombonera. La venta general será online desde el miércoles 4 de noviembre, pero el ingreso al estadio requiere canjear la entrada digital por un ticket físico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay, que se disputará el 13 de noviembre en La Bombonera. La información fue difundida horas después de que Lionel Scaloni anunciara la lista de convocados para este encuentro y para el partido ante Costa Rica, previsto para el 17 de noviembre en Córdoba.

El duelo frente a la Celeste será el primero de Argentina sin Lionel Messi tras su retiro del seleccionado. Para cerrar el año, el equipo de Scaloni tendrá un plantel con varias caras nuevas y sin algunos referentes, entre ellos Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lautaro Martínez.

Entradas para Argentina Uruguay en La Bombonera

Como ocurrió en otros partidos recientes, las plateas premium se ubican en el segmento de mayor precio, mientras que las populares representan la alternativa más económica. La información disponible no detalla los valores de cada sector.

Cómo comprar las entradas en Deportick

La venta se realizará exclusivamente a través del sitio de Deportick, donde es necesario registrarse antes de operar. La venta general comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16.

La entrada digital no será válida para ingresar directamente al estadio. Todas las personas que compren deberán realizar un canje presencial para retirar el ticket físico. La información difundida no precisa los requisitos ni los detalles del lugar de retiro.

Los amistosos de noviembre de la Selección Argentina

Además del encuentro ante Uruguay en Buenos Aires, Argentina jugará frente a Costa Rica el 17 de noviembre en Córdoba. Scaloni convocó a futbolistas para ambos compromisos, con nuevas incorporaciones y ausencias de jugadores habituales.