El camerunés nacionalizado francés defenderá por primera vez el título supermediano del CMB ante Saúl Canelo Álvarez. Invicto como profesional, llegó a la cima tras superar una infancia difícil y una trayectoria destacada en el boxeo amateur.

Christian Mbilli afrontará este sábado 31 de octubre el mayor desafío de su carrera: defender por primera vez el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Saúl Canelo Álvarez. Nacido en Camerún, nacionalizado francés y radicado en Canadá, el púgil consiguió el cinturón interino en 2025 y fue ascendido a campeón regular en enero de 2026.

Apodado Sólido, Mbilli nació en Yaundé el 26 de abril de 1995. Su infancia estuvo atravesada por dificultades económicas y por la separación temporal de su madre, quien se había trasladado antes a Europa. Más tarde llegó a Montargis, Francia, donde conoció el acoso escolar y encontró en el boxeo una pasión que comenzó a cultivar a los 15 años.

De los títulos amateurs al invicto profesional

Antes de convertirse en profesional, Mbilli ganó el campeonato europeo júnior en 2013 y los títulos franceses de 2015 y 2016. Ese último año representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde llegó hasta los cuartos de final. La derrota ante el cubano Arlen López marcó un punto de inflexión: después de esa pelea, volvió al ring una sola vez antes de iniciar su carrera profesional.

Su debut rentado fue en 2017, en Montreal, con un nocaut ante Adrian Arenas. La ciudad canadiense se convirtió en su nueva casa. Desde entonces, construyó un registro invicto de 29 victorias, 24 por nocaut, y un empate.

Cómo ganó el título mundial supermediano del CMB

En agosto de 2024, Mbilli venció al experimentado ucraniano Sergiy Derevyanchenko y defendió su corona continental del CMB. Sin embargo, el combate que lo llevó a disputar un título mundial llegó diez meses después, ante el polaco Maciej Sulecki.

Mbilli se impuso por nocaut técnico en el primer asalto y conquistó el título interino supermediano. En septiembre de 2025 expuso el cinturón frente a Lester Martínez: la pelea terminó en empate. En enero de 2026, el CMB lo ascendió a campeón regular, un título que ahora pondrá en juego ante el mexicano.

Canelo Álvarez y Mbilli pelean en Arabia Saudita

El cruce se realizará en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. La pelea está prevista para comenzar cerca de las 19, hora de Argentina, y marcará el regreso de Canelo Álvarez al ring. El título supermediano del CMB quedó vacante después de que Terence Crawford dejara el boxeo y está en poder de Mbilli tras su ascenso de campeón interino a regular.

La transmisión estará a cargo del canal de YouTube ESPN KnockOut y de DAZN. Para acceder a la plataforma paga, los usuarios podrán registrarse y contratar la versión Ultimate por 27.500 pesos, o elegir la opción de la pelea y ocho días de prueba por 29.399 pesos.