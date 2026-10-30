Leonardo Ponzio realizó una práctica de fútbol en el Monumental y dejó indicios sobre la formación de River para jugar ante Boca. Martínez Quarta volvería a la defensa y Lucas Silva sería el volante central.

A pocos días de una nueva edición del Superclásico, Leonardo Ponzio probó un equipo en el estadio Monumental y dio pistas sobre la formación de River para visitar a Boca en la Bombonera el próximo domingo 1 de noviembre. Por ahora, no se esperan demasiadas modificaciones en el once inicial.

Los cambios en la defensa de River

La principal variante obligada será el ingreso de Martínez Quarta en lugar de Lautaro Rivero. El defensor cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Además, Marcos Acuña volvió a entrenarse junto a sus compañeros y tendría un lugar entre los titulares. Si no llega en condiciones, su reemplazante sería Francisco Ortega.

La duda más importante está en el mediocampo. La lesión de Ánibal Moreno obliga a buscar una alternativa y Fausto Vera no estaría en condiciones deportivas de completar los 90 minutos. Ante ese panorama, Lucas Silva, volante de Reserva que ya sumó algunas apariciones en el plantel profesional, ocuparía el puesto de mediocampista central.

Lucas Beltrán acompañaría a Ángel Correa en el ataque

En la ofensiva, Sebastián Driussi perdería su lugar por las reiteradas lesiones. Así, Lucas Beltrán compartiría el ataque con Ángel Correa. El delantero todavía no convirtió desde su regreso al fútbol argentino y buscaría cortar esa racha en un escenario de máxima exigencia.

La formación que Ponzio tendría en mente sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Thiago Almada y Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán. El joven Lautaro Pereyra quedaría reservado para el segundo tiempo, con la posibilidad de aportar energía en la mitad de la cancha.

River elevó el tono de la previa del Superclásico

Tras la anulación de un gol en el último partido, Ángel Correa cuestionó las decisiones arbitrales y afirmó: “Ya parece mucha casualidad… contra nosotros hay que ir siempre al VAR, hay que hacer siempre un gol más”. Sus dichos se sumaron a los reclamos de hinchas en redes sociales por presuntos perjuicios al equipo durante el Torneo Clausura.

Por su parte, Stefano Di Carlo sostuvo que River mantiene una postura de vigilancia desde hace años. “Estamos en guardia alta hace más de una década”, manifestó al retirarse del Monumental. La frase intensificó la expectativa en la previa y puso el foco sobre el árbitro del clásico, Nicolás Ramírez.