Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. · 2 min de lectura

El equipo brasileño podría perder a dos futbolistas tras la derrota ante Cruzeiro y acumula seis jugadores con problemas físicos. Boca se prepara para la final del 21 de noviembre en Barranquilla, mientras este domingo enfrenta a River.

Boca Juniors recibió novedades alentadoras de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El equipo brasileño podría llegar al partido del 21 de noviembre con dos bajas nuevas, luego de que Vitao y Reinier dejaran la cancha con problemas físicos.

La preocupación para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez se suma a otras lesiones que afectan al plantel. Mientras tanto, el equipo de Rodolfo Vasco Arruabarrena se enfoca en el Superclásico de este domingo ante River Plate, en La Bombonera, y en la definición continental.

Vitao y Reinier, en duda para la final ante Boca

Atlético Mineiro perdió 1 a 0 frente a Cruzeiro por la fecha 33 del Brasileirao. Sin embargo, la principal inquietud pasó por la lesión de Vitao, defensor de 18 años, quien chocó contra el arquero y compañero Gabriel Delfim.

El impacto en el rostro del zaguero obligó a que una ambulancia ingresara al campo de juego para trasladarlo a un hospital. Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su diagnóstico, por lo que su presencia ante Boca permanece en duda.

También debió salir el mediocampista Reinier, afectado por una molestia muscular. El club no informó la gravedad de la lesión y todavía no está claro si podrá jugar el encuentro decisivo.

Los seis jugadores de Atlético Mineiro con problemas físicos

A tres semanas de la final, son seis los futbolistas del equipo brasileño que no están en plenitud física. El arquero titular Everson recibió el alta médica el 23 de octubre, luego de sufrir una fractura en un pie, aunque todavía no fue convocado por Domínguez.

El delantero argentino Tomás Cuello también está en duda por una dolencia en las costillas, aunque su situación es más favorable: participó de la semifinal ante Montevideo City Torque. En ataque, Mateo Casierra y Thiago Borbas se recuperan de sus respectivas lesiones; el volante Fred y el defensor Ruan Tressoldi también están entre algodones.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

La final entre Boca y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La Conmebol todavía no confirmó el horario del partido.

Boca llegó a la definición tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que Atlético Mineiro dejó en el camino a Montevideo City Torque, de Uruguay. El equipo argentino buscará terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales: su última consagración fue la Recopa Sudamericana de 2008, cuando venció a Arsenal de Sarandí.