Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:20 p. m. · 1 min de lectura

La fecha 15 comienza con cuatro partidos de la Zona B. Huracán-Tigre y Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia abrirán la jornada, mientras que Sarmiento-Rosario Central y Racing-Aldosivi jugarán por la noche.

La fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional empieza hoy con cuatro encuentros de la Zona B. Los equipos afrontarán partidos clave en la pelea por clasificar, mejorar su posición en el grupo o sumar puntos.

Huracán y Gimnasia juegan desde las 19

A las 19, Huracán recibirá a Tigre. El Globo suma 19 puntos y ocupa el octavo puesto, el último que otorga un lugar en la siguiente instancia. Tigre, con 13 unidades y ubicado en el puesto 12, necesita ganar para mantener sus chances de clasificación. El partido será televisado por ESPN Premium.

En simultáneo, Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata. El conjunto cordobés ya descendió, mientras que el Lobo llega con una campaña destacada: acumula 25 puntos y está tercero en la zona. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Sarmiento recibe al líder Rosario Central

Desde las 21.15, Sarmiento de Junín será local ante Rosario Central en un encuentro que puede acercar al equipo juninense a los primeros puestos. Sarmiento suma 21 puntos y marcha séptimo, mientras que el Canalla lidera la Zona B con 28 unidades. El partido se podrá ver por TNT Sports.

Racing y Aldosivi buscan sumar en Avellaneda

A la misma hora, Racing Club recibirá a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda. Los dos necesitan una victoria para mejorar su rendimiento en el torneo: la Academia está en el puesto 13, con 12 puntos, y el Tiburón ocupa una posición más abajo, con 14 unidades.

El encuentro será televisado por ESPN Premium.