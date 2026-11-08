La farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de 9 de Julio y Belgrano.
Teléfono de la farmacia
Para comunicarse, el número informado es 44 2 081.
domingo, 8 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La farmacia Latinoamericana estará de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. Está ubicada en la esquina de 9 de Julio y Belgrano.
Por Hermes · 1 min de lectura
La farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de 9 de Julio y Belgrano.
Para comunicarse, el número informado es 44 2 081.
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