Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 1 min de lectura

La farmacia Latinoamericana estará de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. Está ubicada en la esquina de 9 de Julio y Belgrano.

La farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8:30. El local se encuentra en la esquina de 9 de Julio y Belgrano.

Teléfono de la farmacia

Para comunicarse, el número informado es 44 2 081.