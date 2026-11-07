Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:43 a. m. · 1 min de lectura

La cooperativa detalló qué dependencias estarán cerradas el lunes 9 de noviembre. El reparto domiciliario de agua tratada se realizará con normalidad.

La Cospec Ltda. informó que el lunes 9 de noviembre habrá modificaciones en la prestación de algunos servicios en Eduardo Castex, debido al feriado nacional establecido por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Durante esa jornada permanecerán cerrados los sectores de Administración, Planta de Agua Tratada y Enfermería, por lo que no habrá atención habitual al público en esas dependencias.

Sin embargo, la cooperativa aclaró que el reparto domiciliario de agua tratada se realizará con total normalidad, respetando los sectores y horarios establecidos.

Desde la entidad recomendaron a los asociados tener en cuenta estas modificaciones para organizar sus trámites y evitar inconvenientes durante el feriado.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio argentino, según lo establecido por el Gobierno nacional con motivo de la visita oficial del sumo pontífice.