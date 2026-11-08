Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:47 a. m. · 1 min de lectura

La combinación de aumentos tarifarios y reducción de subsidios plantea interrogantes sobre los criterios económicos utilizados y el impacto en los contribuyentes. La administración municipal tiene pendiente explicar cómo ambas medidas afectan el costo final de los servicios.

Otro interrogante que generan las decisiones de la intendenta Mónica Curutchet está relacionado con la reducción de los subsidios municipales establecidos durante 2024.

Esta medida merece una explicación pública, porque no solamente se están aplicando aumentos sobre las tasas, sino que también se están reduciendo beneficios que anteriormente contribuían a disminuir el importe final de las boletas.

En este sentido, surgen nuevas preguntas: ¿por qué la gestión de Curutchet decidió avanzar con la reducción de esos subsidios? ¿Qué criterios económicos se utilizaron para tomar esa determinación? ¿Cuánto representa esa quita en el bolsillo de cada contribuyente? ¿Y qué destino tienen los recursos que la Municipalidad deja de destinar a esos beneficios?

También resulta importante conocer si el Ejecutivo realizó algún estudio sobre el impacto que estas decisiones tienen en jubilados, trabajadores, comerciantes y familias de menores ingresos.

La combinación de aumentos tarifarios y reducción de subsidios abre así otro debate sobre las decisiones económicas de la administración municipal y la información que reciben los vecinos acerca de los importes que deben pagar.

Estos interrogantes se suman al reclamo de mayor transparencia sobre la fórmula utilizada para calcular los aumentos y sobre los fundamentos de las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo.

La gestión de Mónica Curutchet tiene así pendiente explicar no solo por qué las tasas municipales aumentaron por encima de la inflación, sino también por qué se decidió reducir los subsidios y cómo ambas medidas afectan el costo final de los servicios para los vecinos de Eduardo Castex.