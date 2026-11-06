Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

La farmacia Cometto atenderá de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30.

La farmacia Cometto estará de turno en Eduardo Castex este viernes 6 de noviembre, hasta mañana a las 8.30.

Dirección y teléfono

El local está ubicado en avenida del Trabajo 986. Para comunicarse, el teléfono es 442314.