La farmacia Cometto estará de turno en Eduardo Castex este viernes 6 de noviembre, hasta mañana a las 8.30.
Dirección y teléfono
El local está ubicado en avenida del Trabajo 986. Para comunicarse, el teléfono es 442314.
viernes, 6 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La farmacia Cometto atenderá de turno en Eduardo Castex hasta mañana a las 8.30.
Por Hermes · 1 min de lectura
La farmacia Cometto estará de turno en Eduardo Castex este viernes 6 de noviembre, hasta mañana a las 8.30.
El local está ubicado en avenida del Trabajo 986. Para comunicarse, el teléfono es 442314.
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