Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 10:52 p. m. · 3 min de lectura

El certamen reunió a alrededor de 1.500 chicos de 38 clubes de Argentina y Chile. La llegada de delegaciones y familias también generó un importante movimiento económico y turístico en la localidad.

Eduardo Castex vivió una verdadera fiesta del fútbol infantil con la quinta edición del Mundialito 2026, organizado por el Club Estudiantil, que reunió a alrededor de 1.500 pequeños futbolistas de 38 clubes de Argentina y Chile.

El torneo se desarrolló desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre y contó con una importante presencia de público, familiares, entrenadores y dirigentes que acompañaron a los chicos durante las tres jornadas.

Entre las instituciones participantes estuvieron River Plate, Independiente de Avellaneda, Rosario Central, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín. También participaron los clubes chilenos Audax Italiano y O'Higgins, además de numerosos equipos pampeanos.

El entrenador Osvaldo Yori destacó que la convocatoria superó las expectativas de los organizadores y remarcó la importancia del acontecimiento tanto para el Club Estudiantil como para Eduardo Castex.

A pesar de las lluvias registradas durante el domingo, que ocasionaron algunas demoras, la organización logró completar la programación y disputar las finales.

LOS CAMPEONES DEL MUNDIALITO 2026

En la categoría 2014, Deportivo Arizona se consagró campeón de la Copa Mundialito, seguido por Sarmiento de Junín y Costa Brava de General Pico.

En la Copa de Plata de la misma categoría, el título quedó en manos de Deportivo Argentino de Mendoza. Estudiantil Azul consiguió el segundo puesto y Racing Club de Eduardo Castex terminó tercero.

En la categoría 2016, Independiente de Avellaneda obtuvo la Copa Mundialito. Defensa y Justicia finalizó segundo y River Plate ocupó el tercer lugar.

Por su parte, General Belgrano de Santa Rosa ganó la Copa de Plata, mientras que Racing de Castex alcanzó el subcampeonato y Ferro de Realicó terminó tercero.

En la categoría 2018, Unión del Este de Santa Rosa se quedó con la Copa Mundialito. La Barranca obtuvo el segundo puesto y Deportivo Castex completó el podio.

La Copa de Plata 2018 fue conquistada por Ferro de Realicó, seguido por Sportivo Independiente y Cultural Argentino, ambos de General Pico.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CASTEX

Los clubes de Eduardo Castex tuvieron una importante actuación en el certamen.

Estudiantil Azul consiguió el segundo puesto de la Copa de Plata en la categoría 2014, mientras que Racing Club alcanzó el tercer lugar en esa misma categoría y el subcampeonato de la Copa de Plata 2016.

Deportivo Castex también tuvo una destacada participación al finalizar tercero en la Copa Mundialito de la categoría 2018.

UN IMPORTANTE MOVIMIENTO ECONÓMICO PARA LA LOCALIDAD

Más allá de los resultados deportivos, el Mundialito generó una importante actividad económica y turística en Eduardo Castex.

La llegada de delegaciones, familiares y acompañantes produjo una gran demanda de alojamientos y un mayor movimiento en comercios, estaciones de servicio, supermercados y establecimientos gastronómicos.

La capacidad de alojamiento local resultó insuficiente para recibir a todos los visitantes, por lo que algunas delegaciones debieron hospedarse en Conhello y Winifreda.

También hubo familias castenses que colaboraron ofreciendo alojamiento en sus viviendas, un gesto de solidaridad que fue especialmente valorado por los organizadores.

UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO

Desde la organización destacaron el trabajo de dirigentes, profesores, colaboradores, familias y vecinos que hicieron posible la realización de esta quinta edición.

El Mundialito continúa creciendo año tras año y se consolida como uno de los encuentros de fútbol infantil más importantes de la región.

Durante tres jornadas, Eduardo Castex volvió a convertirse en un punto de encuentro para el deporte, la integración y el compañerismo, demostrando que este tipo de acontecimientos no solamente benefician a las instituciones deportivas, sino también a toda la comunidad.

El Mundialito 2026 dejó campeones, grandes actuaciones de los equipos locales y, especialmente, una experiencia inolvidable para cientos de chicos que disfrutaron del fútbol y compartieron momentos con jugadores de distintas provincias y países.