Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:15 a. m. · 1 min de lectura

La interrupción del suministro será entre las 13 y las 16 horas y alcanzará a toda la localidad. La APE realizará tareas de mantenimiento.

Eduardo Castex: anuncian un corte general de energía eléctrica para este martes en toda la zona urbana y rural

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex (Cospec Ltda.) informó, mediante un comunicado dirigido a sus asociados, que este martes 3 de noviembre se realizará un corte general del suministro de energía eléctrica que afectará a toda la zona urbana y rural de la localidad.

Según reza el comunicado, la interrupción del servicio está programada entre las 13 y las 16 horas y será llevada adelante por la Administración Provincial de Energía (APE), con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento.

Desde la cooperativa señalaron que los trabajos requieren la suspensión temporal del suministro eléctrico, por lo que durante ese período se verá afectada la totalidad de Eduardo Castex, tanto en el sector urbano como en las áreas rurales.

Finalmente, el Consejo de Administración de la Cospec solicitó comprensión a los usuarios ante los inconvenientes que pueda generar la interrupción del servicio. “Sepan disculpar las molestias ocasionadas”, expresa el comunicado oficial.