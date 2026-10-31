El operativo se realizó el martes por la noche en una vivienda del barrio Evita. Secuestraron cocaína, cannabis, dinero y otros elementos; los dos imputados quedaron en prisión preventiva hasta enero.

Dos personas mayores de edad fueron detenidas el martes por la noche durante un allanamiento en la vivienda número 7 del barrio Evita, en Eduardo Castex. En el lugar secuestraron 112 gramos de cocaína, cannabis, 161.000 pesos y elementos presuntamente vinculados con el fraccionamiento de drogas.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa. Se realizó por orden del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa, con intervención de la Unidad Fiscal Federal.

Qué elementos fueron secuestrados

Durante el operativo, los efectivos encontraron envoltorios con cocaína que, según la investigación, estarían preparados para su comercialización. También incautaron 24 blísteres de cannabis, cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y una cuchilla con restos de cocaína.

Además, secuestraron recortes de nylon de distintos tamaños, anotaciones y una tarjeta de memoria perteneciente a una cámara de seguridad. En el marco de las actuaciones, identificaron a una mujer en la vía pública y le incautaron un celular y un envoltorio con una pequeña cantidad de cocaína.

Antecedentes y situación judicial

La vivienda ya habría sido allanada el año pasado en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. En aquella oportunidad, la pareja habría cumplido prisión domiciliaria, una medida que, de acuerdo con los antecedentes del caso, habría tenido en cuenta la presencia de un bebé. También se habrían dispuesto controles judiciales con tobilleras electrónicas.

Tras el nuevo procedimiento, los dos detenidos fueron trasladados a Santa Rosa y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Luego de la audiencia de formalización, se les dictó prisión preventiva hasta enero.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los imputados y las circunstancias de la presunta comercialización de drogas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal para su análisis.