Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El organismo recordó que los prestadores no pueden cobrar adicionales por consultas, recetas ni estudios incluidos en la cobertura. Los afiliados pueden negarse a pagar y denunciar el caso, incluso si ya abonaron el importe.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que sus prestadores tienen prohibido cobrar un plus por consultas, recetas, estudios y otras prestaciones incluidas en la cobertura. La medida alcanza a profesionales, clínicas y centros de diagnóstico de todo el país.

El organismo también explicó cómo deben actuar los afiliados ante un cobro indebido y qué información conviene reunir para presentar una denuncia. Los reclamos pueden ser realizados por la persona afiliada o por un familiar.

Qué prestaciones de PAMI no pueden tener un cobro extra

La prohibición comprende las consultas con médicos de cabecera y especialistas, la emisión de recetas y órdenes médicas, y los estudios de diagnóstico contemplados en la cobertura.

También alcanza a las prestaciones brindadas en clínicas privadas, laboratorios y centros de diagnóstico por imágenes que formen parte de la cartilla de PAMI. Ningún profesional o establecimiento habilitado puede condicionar la atención al pago de un importe adicional.

Según explicó el Instituto, los prestadores reciben directamente de PAMI la remuneración por los servicios que brindan. Por ese motivo, no pueden trasladar ese costo a jubilados y pensionados mediante recargos particulares. Exigir dinero extra por estas prestaciones constituye una práctica ilegal.

Qué hacer si un prestador de PAMI cobra un plus

Ante un pedido de dinero adicional, la recomendación es no realizar el pago: los afiliados no están obligados a abonar por un servicio que ya está contemplado en su cobertura médica.

Para presentar el reclamo, conviene registrar el nombre del profesional o del establecimiento y la fecha en que ocurrió la atención. Cuantos más datos se aporten sobre el episodio, más completa será la información disponible para analizar la denuncia.

Si el afiliado ya pagó el importe solicitado, también puede denunciarlo. En ese caso, se recomienda conservar el comprobante o recibo, ya que sirve como respaldo para acreditar el cobro indebido.

Cómo denunciar un cobro indebido en PAMI

PAMI dispone de tres alternativas para informar los pedidos de dinero adicionales. Los afiliados pueden elegir el canal que les resulte más conveniente y aportar los datos del profesional o centro médico, además de la fecha en que ocurrió el cobro.

Las áreas correspondientes del Instituto evalúan las presentaciones recibidas. Cuando se confirma que un profesional o establecimiento exigió un pago no autorizado, PAMI puede aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

El objetivo es evitar que estas situaciones se repitan y garantizar que las personas afiliadas reciban las prestaciones incluidas en su cobertura sin afrontar gastos extra. Si un médico, laboratorio o centro de atención exige un plus por una consulta, receta o estudio cubierto, el afiliado puede negarse a pagarlo y realizar la denuncia ante el organismo.