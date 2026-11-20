Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:56 p. m. · 2 min de lectura

La celebración será el domingo 22 de noviembre en el histórico predio del Fortín Pavón, con música en vivo, gastronomía regional y actividades para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Cerca de Sierra de la Ventana, Saldungaray recibe el verano con una gran fiesta gratuita para toda la familia

La localidad de Saldungaray, ubicada en el partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana, se prepara para recibir la temporada turística de verano 2026-2027 con una gran fiesta popular, música en vivo, gastronomía regional y actividades para toda la familia.

La celebración se realizará el domingo 22 de noviembre, desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas, en el histórico predio del Fortín Pavón, con entrada libre y gratuita.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia

La jornada contará con espectáculos musicales de distintos géneros, entre ellos folclore, tango, cumbia y rock, con la participación de artistas y agrupaciones locales.

También habrá un patio gastronómico con comidas típicas, productos regionales, pastelitos, tortas y alfajores caseros, además de puestos de artesanos y emprendedores.

Los más pequeños podrán disfrutar de actividades recreativas, mientras que los amantes de los vehículos tendrán la oportunidad de recorrer una exposición de automóviles antiguos.

Un destino turístico muy cerca de Sierra de la Ventana

Saldungaray se encuentra a aproximadamente 8 kilómetros de Sierra de la Ventana y a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca, en una región reconocida por sus paisajes serranos, su tranquilidad y sus atractivos turísticos.

Entre sus lugares más destacados se encuentran el histórico Fortín Pavón, la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, las construcciones del reconocido arquitecto Francisco Salamone y los espacios naturales que rodean la localidad.

La fiesta representa una oportunidad para conocer este pintoresco pueblo bonaerense y disfrutar de una jornada diferente sin necesidad de pagar entrada.

Música, turismo y una invitación para toda la región

La celebración, organizada por la Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray (ATUCOS), también coincidirá con el Día de la Música y contará con un reconocimiento especial a los músicos que forman parte de la historia cultural del pueblo.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan impulsar el turismo regional, promover los emprendimientos locales y mostrar los atractivos de Saldungaray de cara a la próxima temporada de verano.

Una alternativa para quienes estén pensando en realizar una escapada durante el fin de semana y disfrutar de buena música, gastronomía y paisajes serranos en un ambiente familiar.

La cita será este domingo 22 de noviembre, de 12 a 22 horas, en el predio del Fortín Pavón, con entrada libre y gratuita.