Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La empresa afirmó que la compra del 70 por ciento de MetroGAS todavía no se concretó y que no participa de su administración. El estallido dejó dos operarios muertos y abrió una investigación técnica.

Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS, luego de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que causó la muerte de dos operarios. La compañía eléctrica sostuvo que la compraventa anunciada a comienzos de octubre aún no se concretó.

El estallido se produjo en una instalación de la red de distribución de gas natural de MetroGAS, que quedó bajo peritaje. En un comunicado, Edenor precisó:

"En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado".

Edenor dijo que no participa de la gestión de MetroGAS

La empresa agregó que, por ese motivo, no está a cargo de la distribuidora de gas. "En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades", señaló en el comunicado.

A comienzos de octubre, Edenor anunció la compra a YPF del 70 por ciento de las acciones de MetroGAS, por 780 millones de dólares. La compañía eléctrica es controlada por un grupo económico integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Edenor también expresó sus condolencias por las víctimas. "Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos", indicó.

Dos operarios murieron tras la explosión en Remedios de Escalada

La explosión ocurrió en la esquina de Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán. Los servicios de emergencia atendieron a decenas de personas. Las víctimas fatales fueron Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro, de 44, quien falleció el jueves luego de permanecer seis días internado.

El incendio comenzó mientras empleados de Exgadet, una empresa tercerizada de MetroGAS, realizaban reparaciones con una máquina tuneladora. Durante las tareas se rompió un caño de distribución de gas. Vecinos advirtieron la fuga y alertaron a la Policía bonaerense; la explosión se produjo a las 9:45.

Peritajes para determinar las causas del estallido

Tras el incidente, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició de oficio una serie de peritajes técnicos para esclarecer las causas. El organismo requirió a MetroGAS información sobre seis puntos, entre ellos el plano de la red con la ubicación de la rotura y detalles de las tareas que se estaban realizando.

También solicitó el último registro de odorización, constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, además del historial de incidentes correspondiente al año.