El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo declaró culpable por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018. El músico no estuvo presente en la audiencia porque permanece internado en una clínica psiquiátrica.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 declaró culpable a Cristian Pity Álvarez por el asesinato de Cristian El Gringo Díaz y le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria. El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El veredicto se conoció este viernes sin la presencia del músico, quien permanece internado en una clínica psiquiátrica. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en los próximos días. La jornada estuvo marcada por la tensión y concluyó con un fuerte cruce verbal entre los abogados defensores y los magistrados.

El abogado Javier Baños consideró que el resultado fue favorable para su defendido. "Es la mejor noticia que podíamos tener en este momento del proceso", afirmó. También sostuvo: "Nos parece excesiva la calificación legal pero medido el pedido del arresto domiciliario".

La audiencia por Pity Álvarez y el cruce con los jueces

La audiencia estaba convocada para las 10.30 y comenzó cerca de las 11, con las réplicas de las partes. El momento de mayor tensión se produjo cuando Baños cuestionó los que describió como "hábitos inquisitivos" del sistema penal y advirtió que podían derivar en una "condena desmesurada".

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió al considerar que repetía argumentos de su alegato. Cuando el defensor intentó continuar, el magistrado le dijo: "No me interrumpa". Luego, el juez Juan María Ramos Padilla calificó sus expresiones como una "insolencia contra el tribunal" y le pidió que terminara con ese "debate de café".

Goerner finalmente le ordenó "no entorpezca" y le concedió diez minutos para seguir, con la condición de que se limitara a los planteos novedosos de la querella y la Fiscalía.

Por qué Pity Álvarez no estuvo en la sala

El tribunal no autorizó el traslado de Álvarez desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, donde lleva 49 días internado de manera involuntaria por disposición de la Justicia Civil. La medida tiene un plazo de 90 días y se extiende hasta febrero de 2027.

La negativa se fundamentó en que, durante una declaración previa, se confirmó que el músico había consumido cocaína dentro del edificio judicial, lo que interrumpió el tratamiento obligatorio. Su defensa calificó el proceso como un "juicio en ausencia, ilegal al 100%" y sostuvo que es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela.

En la sala estuvieron la hermana del músico, Silvina Álvarez Congiú; el llamado cura rockero, César Scicchitano Tagle; un tío y algunos integrantes de su banda. También asistieron los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños, y, por la Fiscalía, Sandro Abraldes junto con los auxiliares Nicolás Stivala y Sebastián Watcher.

Un juicio de 20 jornadas y casi 40 testigos

El debate comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Aunque inicialmente se habían previsto 11 audiencias, el proceso se extendió a 20 jornadas y casi 40 testigos.

Durante el juicio, Álvarez protagonizó situaciones que alteraron el desarrollo de las audiencias: se quedó dormido y roncó frente a los jueces, escribió canciones mientras declaraban los testigos, repartió estampitas religiosas y utilizó una lupa para leer documentos. "No voy a permitir que el imputado ronque", advirtió en una ocasión Goerner.

Los cambios en la defensa también incidieron en el cronograma. El músico reemplazó a sus abogados oficiales por un nuevo equipo, que pidió apartar a los jueces y al fiscal Sandro Abraldes, suspender el debate y realizar un juicio por jurados. El tribunal rechazó todos esos planteos.

Internaciones y declaración del músico durante el proceso

El estado de salud del cantante sumó dificultades al juicio. En septiembre fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández y luego quedó internado en el Hospital Tornú. El 2 de octubre fue alojado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica de Castelar.

El 2 de noviembre, Álvarez regresó al tribunal y declaró durante casi cuatro horas. Reconoció haber disparado contra Díaz, aunque afirmó que reaccionó porque se sintió "acorralado", y pidió perdón a la familia de la víctima. Al día siguiente se informó que había dado positivo de cocaína y que, según un informe médico, había consumido la sustancia en el edificio judicial.

Qué penas habían solicitado la Fiscalía, la querella y la defensa

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. También pidió que el músico fuera detenido una vez finalizada su internación psiquiátrica. Durante su exposición, expresó: "Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Cristian Díaz y decidió que no tenía que vivir más".

La querella, representada por Fabián Améndola y Fernando Burlando, reclamó 11 años y dos meses de prisión, con la posibilidad de arresto domiciliario y salidas laborales.

La defensa de Baños y Queijeiro pidió la absolución por legítima defensa. Como alternativa, solicitó que se condenara a Álvarez por exceso en la legítima defensa, una figura que prevé una pena máxima de cinco años.